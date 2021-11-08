«Мне приходиться скрывать свои чувства и защищаться». Моуриньо пожаловался на свое положение в «Роме»

Жозе Моуриньо / Фото: ФК Рома

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо высказался о последних неудовлетворительных результатах команды. Его слова приводит Football Italia.

До тех пор, пока это не станет невозможным математически, я продолжу говорить, что четвертое место – это наша цель. На протяжении нескольких сезонов «Рома» финишировала шестой или седьмой.

Летом клуб предпринимал усилия, но это скорее была ускоренная трансферная деятельность, чем долгосрочное строительство. Я не думаю, что состав «Ромы» сильнее, чем в прошлом году. Мы потеряли опытных игроков, подписали игроков на замену ушедшим. Многим из них не хватает опыта на таком уровне.

У меня контракт на три года. Этот сезон может стать болезненным и для души, и для тела, но мне все еще очень важно понять то, что мне не удалось понять до прихода в клуб. Сейчас я знаю больше, чем два месяца назад».