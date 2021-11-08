«Мне приходиться скрывать свои чувства и защищаться». Моуриньо пожаловался на свое положение в «Роме»
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо высказался о последних неудовлетворительных результатах команды. Его слова приводит Football Italia.
«Здесь мне приходится защищаться и скрывать чувства по поводу того, что происходит. Возможно, однажды я пойму, почему случаются определенные вещи. Есть ситуации, суть которых на протяжении многих лет остается скрытой. Однажды я пойму.
До тех пор, пока это не станет невозможным математически, я продолжу говорить, что четвертое место – это наша цель. На протяжении нескольких сезонов «Рома» финишировала шестой или седьмой.
Летом клуб предпринимал усилия, но это скорее была ускоренная трансферная деятельность, чем долгосрочное строительство. Я не думаю, что состав «Ромы» сильнее, чем в прошлом году. Мы потеряли опытных игроков, подписали игроков на замену ушедшим. Многим из них не хватает опыта на таком уровне.
У меня контракт на три года. Этот сезон может стать болезненным и для души, и для тела, но мне все еще очень важно понять то, что мне не удалось понять до прихода в клуб. Сейчас я знаю больше, чем два месяца назад».
В последних 7-ми матчах «Рома» победила лишь 1 раз, 4 раза проиграла и 2 раза сыграла вничью.
В турнирной таблице чемпионата Италии римская команда – на 6-м месте.
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