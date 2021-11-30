Мнение болельщика Месси о «Золотом мяче». Что же он вам такого сделал, что вы все беситесь?

France Football, спасибо, что прибавил хейтеров и обделил Левандовски в 2020 году

Мнение

Лионель Месси с седьмым «Золотым мячом» / Фото - Édouard Mendy

Награждение «Золотым мячом». Честно говоря, его я ждал с непритворным переживанием. Даже отказался смотреть саму церемонию – хотел просто увидеть результаты и потом попытаться успокоиться.

Все шло к тому, что Лео Месси получит свой седьмой трофей. Хоть главный редактор France Football и распинался в интервью о секретности голосования, но, почему-то, весь мир знал что произойдет.

И очень хотелось, чтобы это все оказалось слухами, чтобы его все же остановили на шести, чтобы ему дали какой-то особый приз, например, «Платиновый мяч», или чтобы дали два «Золотых» – сразу за прошлый и за нынешний годы.

Но нет. Месси получил награду лучшему футболисту. И сейчас незаслуженно получает хейт неимоверных масштабов. Впрочем, ему, наверное, не привыкать.

Голосование проводится среди журналистов по всему миру. Каждый из списка 30 лучших выбирает свою пятерку. Так формируется окончательный рейтинг. Месси иразделили всего-то 33 очка (Ван Дейку в 2019 было обиднее). Наверное, это тот случай, когда зачетка отработала как надо. Судя по всему, многие выбирали лучшего по инерции карьеры аргентинца.

Или же France Football все подтасовал и решил поддержать футболиста из своего внутреннего чемпионата. Это не сарказм, вполне реальное развитие событий. Как и то, что Катар мог все купить. Денег ведь у ребят достаточно.

Вопрос только в том, в чем виноват сам Лео? В том, что он не завершает карьеру и продолжает играть на топовом уровне? Или правила изменились, и он сам решил, что хочет получить «Золотой мяч», как эгоистичный ребенок забрал все себе, ни с кем не поделился?

Многие говорят, что такая премия, как «Золотой мяч» умерла для них окончательно. Так чего вы тогда о ней говорите? Она все еще почему-то интересна людям (не могу понять эти скандалы убивают ажиотаж или только подогревают). Хотя, конечно, было бы лучше внести в нее хоть немного разнообразия. Думаю, Месси не стал бы менее великим футболистом, получи он на парочку «Баллонов» меньше.

Теперь по персоне Левандовски. Месси действительно сказал по делу – он заслужил свою награду в прошлом году. В 2020 ни у кого не возникало сомнений, все были согласны с тем, что поляк на голову выше остальных.

И лучшим решением от France Football было бы извиниться за ошибки прошлого и все же вручить Ballon d'Or 2020. Тогда Левандовски получил бы награду за свой выдающийся год, в который выиграл с «Баварией» все, что только мог, а также выступал на высочайшем индивидуальном уровне.

Но, при всем уважении, в 2021-м не было таких достижений: победа в чемпионате, выигрыш Суперкубка Германии и клубного чемпионата мира. Из ЛЧ, кстати, и он, и Месси вылетели от одного и того же клуба, так что особой разницы в том, кто прошел на одну стадию дальше, вроде как, нет.

Главный вопрос болельщиков: «Сколько еще должен забивать Левандовски, чтобы ему наконец-то дали «Золотой мяч»? Когда в 2012 году Месси забил 91 мяч, то многие все равно были недовольны (в целом, справедливо). Так что исключительно голами мерить не получается.

– Но он побил вечный рекорд Герда Мюллера!

А Лео побил два рекорда Пеле. Но всем без разницы, ведь это Месси, чего он не побил их раньше?

Глупо говорить, что Лео 100% заслужил «Золотой мяч» в этом году. На клубном уровне он тащил «Барселону»в чемпионской борьбе, но досрочно из нее выбыл (где же ты был в матче с «Реалом»?), распсиховался в финале Суперкубка и уступил «Атлетику». Единственное, выиграл Кубок Испании (без прикола, это был потрясающий поход за трофеем, эмоциональный). Приплюсуем сюда вылет в 1/8 финала Лиги чемпионов и получается совсем уж не впечатляющий набор.

Судя по нарезке France Football, все решила победа со сборной Аргентины на Кубке Америке. Для европейцев этот турнир выглядит не самым конкурентным, ведь на чемпионате Европы претендентов на победу чуть гораздо больше (Польши, к сожалению для Роберта, среди них нет).

Но на самом деле все решила карьера Месси, влияние его предыдущих успехов. Наверное, среди голосовавших журналистов достаточно, таких же как я, его личных фанатов, которые писаются кипятком от хет-трика из ассистов в матче с «Сент-Этьеном». Они попросту не признают других лучших, для них существует только Лео. При любых исходных данных. Странный подход.

Очень хочется верить, что France Football ничего не мутил (наверное, нет ни подтверждений, ни опровержений). Получается, хейт неуместен – не виновато ни издание, ни сам Месси. Отчасти. Он виновен только в том, что из года в год заставляет за него голосовать. Даже проведя свой далеко не лучший год, он снова всех обошел.

И заслуженно радовался своей победе. Че вы все беситесь-то?

P.S. Моя пятерка выглядела бы так:

Жоржиньо (привет, Модрич-2018) Роберт Левандовски (вновь мощный год) Лионель Месси (что бы вы ни говорили, но этот год не был для него лично провальным) Ромелу Лукаку (чемпион Италии с «Интером», мощные, хоть и бестрофейные выступления за сборную) Эдуар Менди (он ведь почти непробиваем)

И напоследок (я ее не искал, она сама меня нашла):