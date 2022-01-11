Многие игроки ПСЖ не понимают методов Почеттино

Во французском клубе конфликт?

Маурисио Почеттино / Фото: Eurosport

Многие игроки ПСЖ не понимают методов главного тренера команды Маурисио Почеттино, сообщает Sports.fr.

По информации источника, в раздевалке команды присутствует напряжение. Футболистов не убеждают подход тренера к матчам и его философии. Игроки недовольны Почеттино.

Напомним, в турнирной таблице Лиги 1 ПСЖ лидирует, вскоре у французского клуба матч против «Реала» в Лиге чемпионов.