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Многие игроки ПСЖ не понимают методов Почеттино

Во французском клубе конфликт?
Футбол Лига 1 (Франция)
11 января 18:49
Многие игроки ПСЖ не понимают методов Почеттино
Маурисио Почеттино / Фото: Eurosport

Многие игроки ПСЖ не понимают методов главного тренера команды Маурисио Почеттино, сообщает Sports.fr.

По информации источника, в раздевалке команды присутствует напряжение. Футболистов не убеждают подход тренера к матчам и его философии. Игроки недовольны Почеттино.

Напомним, в турнирной таблице Лиги 1 ПСЖ лидирует, вскоре у французского клуба матч против «Реала» в Лиге чемпионов.

Петр Приходько
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Теги

Маурисио Почеттино ПСЖ

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