Почеттино – о ничьей с «Лионом»: «У нас было много проблем в первом тайме»
Многие игроки ПСЖ не понимают методов Почеттино
Во французском клубе конфликт?
11 января 18:49
Маурисио Почеттино / Фото: Eurosport
Многие игроки ПСЖ не понимают методов главного тренера команды Маурисио Почеттино, сообщает Sports.fr.
По информации источника, в раздевалке команды присутствует напряжение. Футболистов не убеждают подход тренера к матчам и его философии. Игроки недовольны Почеттино.
Напомним, в турнирной таблице Лиги 1 ПСЖ лидирует, вскоре у французского клуба матч против «Реала» в Лиге чемпионов.
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