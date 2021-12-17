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Много британского футбола и армяне, которые не будут безнадежным аутсайдером. Знакомим с соперниками сборной Украины в Лиге наций

Команда Петракова является фаворитом, но легко точно не будет
Футбол Лига наций UEFA
08:30
Много британского футбола и армяне, которые не будут безнадежным аутсайдером. Знакомим с соперниками сборной Украины в Лиге наций Эксклюзив
Фото: Getty Images

Сегодня сборная Украины узнала своих соперников в групповом раунде Лиги наций 2022/23. Напомним, команда Александра Петракова после прошлого розыгрыша вылетела из дивизиона А после обидного для всех нас несостоявшегося матча против Швейцарии

В дивизионе Б из 1-й корзины мы попали в группу А1, где соперниками «сине-желтых» будут Шотландия, Ирландия, Армения.

Матчи группового раунда турнира пройдут преимущественно в июне 2022-го (4 тура), и в сентябре 2022-го (2 тура), Напомним, победитель группы поднимется в дивизион А, а команда, которая займет 4-ю строчку, вылетит в дивизион С.

Шотландия

Команда Стива Кларка (главный тренер сборной Шотландии), похоже, станет главным соперником сборной Украины в 2022-м году. Из-за того, что мы точно проведем против этих ребят 3 матча: не только две игры в группе Лиги наций, но и гораздо более важную встречу – в стыках к ЧМ-2022 в марте.

Шотландия занимает 38-е место в рейтинге FIFA, что является ниже Украины (25-е место). Впрочем, все соперники «сине-желтых» в группе находятся ниже.

Тем не менее, наш грядущий соперник дороже по общей стоимости состава, нежели сборная Украины (260 миллионов евро против 204). Самый дорогой и самый известный игрок сборной Шотландии – защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон

Но у шотландцев есть не только он. Из известных личностей в их составе также латераль «Арсенала» Кирен Тирни, хавбек «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминей, талант из «Челси» Билл Гилмор. Все они – новое поколение команды. В целом, Шотландия не блещет, но сейчас является одной из лучших версий себя за последние 20 лет. К примеру, Шотландия играла в финальной части Евро-2020, хоть и не вышла из группы (1 очко в 3-х матчах в квартете с Англией, Чехией и Хорватией). Это было первым попаданием на большой форум за 23 года, с ЧМ-1998.

Шотландия не феерит, но и не проваливается, играя в типично британском стиле: силовой футбол с акцентом на борьбу и верховые единоборства. Важно понимать, что сборная Украины не очень любит и не слишком хорошо умеет играть против таких соперников.

С Шотландией Украина играла дважды в истории – в отборе на Евро-2008. В Киеве победили 2:0, а на выезде уступили 1:3.

В последнем розыгрыше Лиги наций Шотландия заняла 2-е место в группе дивизиона Б, где также были Чехия, Израиль и Словакия.

О Шотландии мы уже писали, как только Украина узнала соперника в стыках. Детальнее об этой команде можно почитать по этой ссылке.

Ирландия

Сборная Ирландии очень похожа на Шотландию во многих компонентах: типичная британская силовая команда. Возможно, чуть ухудшенная версия «тартановой армии» (прозвище сборной Шотландии).

Сборная Ирландии находится на 47-м месте в рейтинге FIFA, ниже в этой группе только Армения.

В чем главные схожести со сборной Шотландии, так это в стиле игры, а также в том, что игроки национальной команды выступают преимущественно в АПЛ. Интересно, что состав сборной Ирландии – это на 100% легионеры. Ни один из футболистов, которые были вызваны в лагерь команды во время последнего сбора, не представляет ирландский клуб. Сборная Ирландии значительно уступает Украине по дороговизне состава. Transfermarkt заявляет о 93 миллионах евро как общей стоимость состава сборной Ирландии.

Самый дорогой футболист команды – защитник «Тоттенхэма» Мэтт Догерти, который стоит 16 миллионов евро.

Также из известных фамилий ирландских футболистов вы могли слышать Шеймуса Колмана из «Эвертона» (капитан команды), Джеффа Хендрика из «Ньюкасла», Шейна Даффи из «Брайтона» и Джона Игана из «Шеффилда». А, возможно, и не слышали, но заядлые знатоки и любители АПЛ точно знают этих ребят.

Тем не менее, сборная Ирландии славится не своими персоналиями, а командой. Это соперник, против которого Украине точно будет сложно. Оппонент того типа, против которых мы играть не любим.

Сборная Ирландии достаточно нестабильна во время розыгрышей больших турниров, что свойственно для средней европейской команды. Тем не менее, команда Стивена Кенни (главный тренер) за последние 20 лет бывала на больших форумах чаще шотландцев – целых 3 раза (для сравнения: сборная Украина бывала там четырежды). Сборная Ирландии дошла до 1/8 финала чемпионата мира-2022, а также выступала в групповом раунде Евро-2012 (откуда не вышла дальше, последнее место в группе с Италией, Испанией и Хорватией), и сумела дойти до 1/8 финала Евро-2016, где уступила Франции (1:2).

В последнем розыгрыше Лиги наций ирландцы заняли третье место в группе дивизиона Б, где также выступали Уэльс, Финляндия и Болгария (по очкам опередили лишь последних).

С Ирландией мы не встречались ни разу в своей истории.

Армения


Сборная Армении занимает 92-е место в рейтинге FIFA, исходя из чего и попала в четвертую корзину при жеребьевке группы B.

Тем не менее, в прошлом розыгрыше Лиги наций армяне выиграли свою группу в дивизионе С, где также были Северная Македония (недавний соперник Украины на Евро-2020), Грузия и Эстония.

Общий состав сборной Армении оценивается в 41 миллион евро, и 1/3 от стоимости этого состава – уже стареющий, но, возможно, лучший футболист сборной в 21-м веке – Генрих Мхитарян (15 миллионов евро). 32-летний Мхитарян выступает за национальную команду с 2007-го года, успел провести за нее 88 матчей и забить в них 30 мячей. К сожалению, стараний Генриха совсем мало для того, чтобы команда показывала лучшие результаты.

Сборная Армении никогда в своей истории не играла в финальных стадиях больших турниров (ЧМ или Евро), обычно занимая последние или предпоследние места в группах квалификаций.

Расцвет футбольной сборной Армении припал на начало 2010-х, но даже тогда команда не сумела выйти на мировой или еврофорум. Лучший результат сборной Армении в квалификациях к большим турнирам – 3-е место в группе в отборе на Евро-2012, когда армяне в группе B уступили второй Ирландии 4 очка и первой России 6 очков. Это также был самый результативный отбор на большие турниры в истории команды – 22 забитых мяча (кстати, тогда это был лучший показатель по голам в группе).

Тем не менее, Армения прямо сейчас - далеко не худшая версия себя. К примеру, во время последнего отборочного раунда на ЧМ-2022 сборная Армении заняла 4-е место в своей группе (с Германией, Северной Македонией, Румынией, Исландией и Лихтенштейном). Примечательно, что армяне оказались выше исландцев.

Сборная Армении – самая слабая команда в группе, но не безнадежный аутсайдер. Против этой команды может быть так же сложно, как и против Северной Македонии на Евро-2020, ведь это соперники примерно одного уровня.

Украина встречалась с Арменией 8 раз в своей истории, но все это было достаточно давно – последний матч состоялся в 2008-м году. Статистика приятная: 5 побед и 3 ничьи.

Легких матчей в групповом раунде Лиги наций для сборной Украины точно не стоит ожидать, несмотря на то, что наша команда является небольшим фаворитом.

Петр Приходько
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сборная Ирландии (футбол) сборная Шотландии (футбол) сборная Армении (футбол)

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