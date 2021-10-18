Много голов и интерес «Барселоны», а потом – два разрыва крестов друг за другом. И вот он снова забил – впервые за 635 дней

Чими Авила возвращается, сейчас он с «Осасуной» в битве за еврокубки

Послесловие

Чими Авила снова забил / Фото - Twitter

Набрать лучшую форму в жизни, вести переговоры о трансфере в «Барселону», а затем порвать кресты. Восстановиться, начать полноценные тренировки, но порвать кресты еще раз – на другом колене.

прошел через настоящий спортивный ад. И вот он полноценно вернулся. Это был матч против «Вильярреала». Аргентинец появился на поле на 82-й минуте, прямо под конец встречи. Счет 1:1.

Авила подкараулил ошибку Аиса Манди (того самого, который при 2:1 в матче с «Атлетико» забил в свои ворота, того самого, который не реализовал пенальти в матче за Суперкубок UEFA с «Челси») и покатил мяч между ног вратарю «Вильярреала». Пробитие – желтая субмарина пошла на дно.

Авила забил. Впервые за 635 дней. Победный мяч в поединке против действующего обладателя титула победителя Лиги Европы, против участника группового этапа Лиги чемпионов.

Забил на 87-й минуте, сорвал с себя футболку и отпраздновал гол с партнерами, едва не расплакавшись. А после матча чуть не раздавил в объятиях главного тренера команды Ягоба Аррасате.

Как болельщики праздновали гол Авилы на выезде:

Одна из журналистов после этого гола написала у себя в Twitter:

«Если вы не закричали в этот момент, то вы попросту не любите футбол».

Его первым испанским клубом стала «Уэска», которой он помог подняться в элиту. Приличные 17 голов за два сезона в сумме и, в итоге, Авила стал игроком гордого клуба «Осасуна». Ему понадобилось некоторое время на раскачку – лишь два гола в первых 11 турах сезона 2019/20 в Примере.

Но затем семь голов и ассист в семи последующих матчах чемпионата. Еще никому ранее в XXI веке не удавалось в первой половине сезона забить за «Осасуну» 9 мячей.

И именно в тот момент, когда аргентинец находился в этой безумной форме, в «Барселоне» травмировался Луис Суарес. Каталонцам нужен был форвард на подмену. И их внимание приковал раззабивавшийся в Наварре форвард.

Но на 56-й минуте матча с «Леванте» Авила пошел в прессинг, активно вступил в отбор мяча, неудачно приземлился на газон и травмировался. Он поднялся и пытался покинуть поле сам, но понял – не сможет этого сделать. Он закрывал лицо руками, хватался за голову, а его укладывали на носилки.

Стадион аплодировал стоя, когда Авилу уносили с поля. Но на тот момент еще никто не понимал, насколько серьезным является его повреждение.

«Если бы я тогда не травмировался, то не раздумывая подписал бы контракт с «Барселоной». Но у меня есть обязательства перед «Осасуной». Именно она кормила мою дочь, пока я не мог играть. Не «Барселона», не «Интер», не «Реал». Я тяжело работал, чтобы отблагодарить тех людей, который платят мне, и тех болельщиков, которые ждали моего возвращения».

Тот сезон прервали из-за коронавируса, но аргентинец все равно не успел восстановиться к его завершению. Но он прошел всю подготовку к новой кампании, играл в товарищеских матчах с «Алавесом», «Эйбаром» и «Реалом Сосьедад».

До старта сезона 2020/21 оставалось всего три дня. В команде рассчитывали на него. Но Авила травмировался на тренировке. Он снова порвал кресты. На этот раз на другом, правом колене.

Нападающий выбыл еще на полгода. Но, к счастью, смог вернуться. И вот как клуб готовил болельщиков к первому попаданию форварда в заявку:

К концу прошлого сезона Авила успел принять участие в восьми поединках, дважды попадал в основу. Но ему никак не удавалось отметиться результативным действием – всего 8 ударов, лишь 2 точных, только 2 передачи под удар.

В придачу к этому, перед началом нового сезона конкуренция за место в старте стала еще более жесткой. Кике Гарсия пришел в клуб и стал основным нападающим (Анте Будимир травмировался) – Авила лишь раз вышел на поле с первых минут.

В игре против «Вильярреала» он снова начинал матч на скамейке, но это не помешало ему забить. И вырвать для боевой «Осасуны» победу. 5 из 13 голов памплонцев в сезоне произошли после 85-й минуты, так набрались 12 из 17 очков в сезоне.

Сейчас рохильос идут на пятом месте в чемпионате Испании, имеют одинаковое количество очков с «Реалом», «Атлетико» и «Севильей». Наверное, в клубе вспоминают сезон 2005/06. Тогда в последнем туре «Осасуна» сумела вырвать четвертое место и пробиться в квалификацию Лиги чемпионов.

Да. «Осасуна» была в Лиге чемпионов. И хоть сейчас в команде не спешат забегать наперед, но если удалось попасть в топ-4 тогда, то почему не получится сейчас? Тем более, Авила полноценно вернулся. Если что, в том самом ударном сезоне 2019/20 он тоже забил «Вильярреалу», тоже вырвал победу на 80+ минуте. И после этого начал колотить гол за голом.