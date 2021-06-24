Мочились и отрывали голову, поджигали, теперь погнули. В России снова пострадала статуя Дзюбы

Капитан сборной не оправдал ожидания на Евро-2020

История

Артем Дзюба / Фото - Sportbox

Сборная России стала одним из разочарований Евро-2020, особенно у себя на родине. Команда Станислава Черчесова, которая дошла до 1/4 финала чемпионата мира в 2018-м году, спустя три года не смогла выйти из группы, набрав всего три очка и заняв последнее место в квартете.

После этой неудачи команда подверглась жесткой критике, особенно досталось Черчесову и капитану Артему Дзюбе.

Однако критика выражалась не только в словах. Например, в подмосковном Подольске в третий раз за последний год пострадала алюминиевая статуя Дзюбы, которую установили после ЧМ-2018. Один из местных жителей не смог спокойно пройти мимо улыбающегося форварда «Зенита» в форме сборной России, отдающего честь, поэтому согнул статую к земле.

Фото - podolskriamo.ru

Позже телеграм-канал Mash опубликовал видео с камер наблюдения, на котором видно, что после этого поступка парень с кошачьим кормом в руках зашел в соседний подъезд и поднялся на один из верхних этажей.

Отметим, что эта статуя Дзюбы уже стала многострадальной. В июле 2020-го года вандалы помочились на нее, после чего оторвали голову, а в декабре 2020-го года уже другой неизвестный поджег алюминиевого Дзюбу.

Дзюба забил один из двух мячей сборной России на Евро-2020, реализовав пенальти в матче со сборной Дании. Второй гол в игре против финнов на свой счет записал Алексей Миранчук.