Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Мочились и отрывали голову, поджигали, теперь погнули. В России снова пострадала статуя Дзюбы

Капитан сборной не оправдал ожидания на Евро-2020
Футбол Евро-2020
17:39
Мочились и отрывали голову, поджигали, теперь погнули. В России снова пострадала статуя Дзюбы История
Артем Дзюба / Фото - Sportbox

Сборная России стала одним из разочарований Евро-2020, особенно у себя на родине. Команда Станислава Черчесова, которая дошла до 1/4 финала чемпионата мира в 2018-м году, спустя три года не смогла выйти из группы, набрав всего три очка и заняв последнее место в квартете.

После этой неудачи команда подверглась жесткой критике, особенно досталось Черчесову и капитану Артему Дзюбе.

Однако критика выражалась не только в словах. Например, в подмосковном Подольске в третий раз за последний год пострадала алюминиевая статуя Дзюбы, которую установили после ЧМ-2018. Один из местных жителей не смог спокойно пройти мимо улыбающегося форварда «Зенита» в форме сборной России, отдающего честь, поэтому согнул статую к земле.

Фото - podolskriamo.ru

Позже телеграм-канал Mash опубликовал видео с камер наблюдения, на котором видно, что после этого поступка парень с кошачьим кормом в руках зашел в соседний подъезд и поднялся на один из верхних этажей.

Отметим, что эта статуя Дзюбы уже стала многострадальной. В июле 2020-го года вандалы помочились на нее, после чего оторвали голову, а в декабре 2020-го года уже другой неизвестный поджег алюминиевого Дзюбу.

Дзюба забил один из двух мячей сборной России на Евро-2020, реализовав пенальти в матче со сборной Дании. Второй гол в игре против финнов на свой счет записал Алексей Миранчук.

Александр Черненко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

сборная России (футбол) Артем Дзюба

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Уткин: «Если бы не Эриксен со своим сердцем, то Россия заняла бы третье место, как и Украина»
Уткин: «Если бы не Эриксен со своим сердцем, то Россия заняла бы третье место, как и Украина»
Футбол Евро-2020
13:33
Экс-чемпион мира: «Если сравнивать команды Украины и России по футболу, украинцы намного интереснее»
Экс-чемпион мира: «Если сравнивать команды Украины и России по футболу, украинцы намного интереснее»
Бокс Профессиональный бокс
23 июня 21:05
1
Хавбек сборной Дании – о разгроме России: «Мы объединили нашу страну»
Хавбек сборной Дании – о разгроме России: «Мы объединили нашу страну»
Футбол Евро-2020
23 июня 18:55
Фонсека не против возглавить сборную России
Фонсека не против возглавить сборную России
Футбол В Европе
23 июня 11:28
Черчесова могут уволить из сборной России
Черчесова могут уволить из сборной России
Футбол В Европе
22 июня 18:10
Тренер сборной России: «Мы видим и свет в конце тоннеля, и дверь, куда идти»
Тренер сборной России: «Мы видим и свет в конце тоннеля, и дверь, куда идти»
Футбол В Европе
22 июня 13:28

Новости: Футбол

Бензема рассказал, о чем разговаривал с Роналду во время матча
Бензема рассказал, о чем разговаривал с Роналду во время матча
Евро-2020
18:40
Денисов: «Шведам хотелось сыграть в 1/8 против Украины»
Денисов: «Шведам хотелось сыграть в 1/8 против Украины»
Евро-2020
18:25
Президент UEFA объяснил причины отмены правила выездного гола
Президент UEFA объяснил причины отмены правила выездного гола
В Европе
18:14
Нападающий сборной Дании может вернуться в АПЛ и стать одноклубником Ярмоленко
Нападающий сборной Дании может вернуться в АПЛ и стать одноклубником Ярмоленко
Премьер-Лига (Англия)
17:58
Маркевич: «Украина должна победить Швецию»
Маркевич: «Украина должна победить Швецию»
Евро-2020
17:40
Мочились и отрывали голову, поджигали, теперь погнули. В России снова пострадала статуя Дзюбы
История
Мочились и отрывали голову, поджигали, теперь погнули. В России снова пострадала статуя Дзюбы
Евро-2020
17:39
Леоненко: «Непонятно, кто сильнее: шведы или итальянцы»
Леоненко: «Непонятно, кто сильнее: шведы или итальянцы»
Евро-2020
17:25
UEFA отменил правило выездного гола в еврокубках
UEFA отменил правило выездного гола в еврокубках
В Европе
17:16
Экс-тренер «Динамо»: «У Украины неплохие шансы пройти Швецию»
Экс-тренер «Динамо»: «У Украины неплохие шансы пройти Швецию»
Евро-2020
16:57
Все новости

Популярные новости

Украинский боксер брутально нокаутировал соперника – едва не выбил за канаты прямо на голову комментатору
Послесловие
Украинский боксер брутально нокаутировал соперника – едва не выбил за канаты прямо на голову комментатору
Бокс Профессиональный бокс
20 июня 11:59
8
Определились дата и место боя Джошуа – Усик
Определились дата и место боя Джошуа – Усик
Бокс Профессиональный бокс
22 июня 11:51
11
А ему идет. Усик предстал в новом стиле
А ему идет. Усик предстал в новом стиле
Бокс Профессиональный бокс
17 июня 22:19
Экс-тренер Владимира Кличко: «В США Ломаченко считают выскочкой, в бою с Салидо его специально поставили на место»
Экс-тренер Владимира Кличко: «В США Ломаченко считают выскочкой, в бою с Салидо его специально поставили на место»
Бокс Профессиональный бокс
19 июня 12:35
Украинский талант не пожалел соперника. Связал четыре мощные удара и отправил в жесточайший нокаут
Украинский талант не пожалел соперника. Связал четыре мощные удара и отправил в жесточайший нокаут
Бокс Профессиональный бокс
19 июня 10:01
1
От быстрого нокаута до самого нежеланного соперника. Мнения Фьюри и Уайлдера насчет Усика в бою с Джошуа разделились
Мнение
От быстрого нокаута до самого нежеланного соперника. Мнения Фьюри и Уайлдера насчет Усика в бою с Джошуа разделились
Бокс Профессиональный бокс
23 июня 10:12
3
Все новости