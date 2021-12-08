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Модрич: «Доволен, что «Реал» избежал встречи с более сильными соперниками»

«Сливочные» выграли группу «Шахтера» в Лиге чемпионов
Футбол Лига чемпионов UEFA
12:59
Модрич: «Доволен, что «Реал» избежал встречи с более сильными соперниками»
Лука Модрич / Фото - Реал Мадрид

Полузащитник «Реала» Лука Модрич поделился эмоциями после матча заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов против «Интера» (2:0). Победа позволила «сливочным» выиграть группу с «Шахтером». Слова хавбека передает пресс-служба UEFA.

Я вправду доволен игрой и достигнутым результатом, так как мы хотели финишировать первыми в группе и избежать встречи с более сильными соперниками. Хотя после прохода дальше все равно необходимо побеждать в каждой игре, если хочешь завоевать трофей.

Было здорово наконец-то сыграть перед своими болельщиками, которые помогли нам и были с нами, начиная со стартового свистка. Атмосфера была фантастической – нужно поблагодарить их за это.

Мы очень хорошо справлялись с отбором мяча при контратаках соперника, а когда мяч был у нас, то могли наслаждаться комбинационной игрой и создавать голевые моменты. Именно так был забит потрясающий гол Крооса в первом тайме.

Нам бы хотелось больше владеть мячом, но таков был тренерский план, и мы довольны. В перерыве он сказал, чтобы мы продолжали в том же духе, прессинговали и дольше удерживали мяч у себя, никуда не торопясь и сохраняя спокойствие.

Напомним, Модрич в юбилейном матче Лиги чемпионов впервые вывел «Реал» в качестве капитана.

Сергей Стаднюк
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Теги

Лука Модрич Реал Мадрид (футбол) Интер Шахтер Донецк

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