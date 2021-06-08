Модрич – игрок года в Хорватии

Нестареющий ветеран провел еще один сильный сезон

Лука Модрич / фото - Футбольная ассоциация Хорватии

Футбольная ассоциация Хорватии на ежегодной церемонии награждения футболистов объявила хавбека мадридского «Реала» Луку Модрича лучшим футболистом года.

35-летний полузащитник стал обладателем этой награды в 9-й раз в своей карьере.

Когда казалось, что карьера хорвата идет на спад, он снова выдал феноменальный сезон. Несмотря на то, что с «Реалом» не получилось зацепиться за трофеи, Модрич был одним из самых важных игроков команды в минувшем сезоне, и одним из столпов, на которых держался переломанный травмами коллектив.

Хорват был мотором «Реала», и именно на его игре были завязаны тактические построения Зинедина Зидана. Об этом красноречиво говорит количество проведенных минут в составе «сливочных»: 3751 минута, что является 4-ым показателем команды. Кратко говоря – в прошедшей кампании Модрич был незаменим.

К тому же, 35-летний хорват был признан читателями Marca лучшим игроком «Реала» в сезоне 20/21.

Также, лучшим футболистом чемпионата Хорватии был признан нападающий загребского «Динамо». Его одноклубникбыл удостоен приза лучшему вратарю. Награды лучшему молодому игроку удостоился защитник загребского «Динамо»

Напомним, Модрич продлил контракт с «Реалом».