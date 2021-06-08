Модрич – игрок года в Хорватии
Футбольная ассоциация Хорватии на ежегодной церемонии награждения футболистов объявила хавбека мадридского «Реала» Луку Модрича лучшим футболистом года.
35-летний полузащитник стал обладателем этой награды в 9-й раз в своей карьере.
Когда казалось, что карьера хорвата идет на спад, он снова выдал феноменальный сезон. Несмотря на то, что с «Реалом» не получилось зацепиться за трофеи, Модрич был одним из самых важных игроков команды в минувшем сезоне, и одним из столпов, на которых держался переломанный травмами коллектив.
Хорват был мотором «Реала», и именно на его игре были завязаны тактические построения Зинедина Зидана. Об этом красноречиво говорит количество проведенных минут в составе «сливочных»: 3751 минута, что является 4-ым показателем команды. Кратко говоря – в прошедшей кампании Модрич был незаменим.
К тому же, 35-летний хорват был признан читателями Marca лучшим игроком «Реала» в сезоне 20/21.Также, лучшим футболистом чемпионата Хорватии был признан нападающий загребского «Динамо» Бруно Петкович. Его одноклубник Доминик Ливакович был удостоен приза лучшему вратарю. Награды лучшему молодому игроку удостоился защитник загребского «Динамо» Йошко Гвардиол.
Напомним, Модрич продлил контракт с «Реалом».
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