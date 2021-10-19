Модрич: «Мне всегда приятно возвращаться в Киев»

У хорвата есть хорошие воспоминания из столицы Украины

Лука Модрич / фото - Real Madrid CF

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич поделился ожиданиями от возвращения в Киев для матча ЛЧ против «Шахтера»:

«Мне всегда приятно возвращаться в Киев. У меня есть хорошие воспоминания. Со сборной мы тут побеждали Украину за право выйти на ЧМ-2018. Также здесь мы выиграли ЛЧ. Есть хорошие воспоминания, за исключением поражения «Шахтеру» в прошлом году». Приятно возвращаться сюда. Ждет большой и важный матч. Надеюсь, мы хорошо сыграем».

Срна уже директор «Шахтера». Вам будет не хватать его на поле?

«Дарио – мой друг. Он экс-капитан нашей сборной. Мы часто общаемся. У меня есть желание снова его увидеть. Часто много говорили о «Шахтере». Рад за него, за новую роль в клубе. Он тоже счастлив».

В последний раз мадридцы играли на «Олимпийском» в финале Лиги чемпионов против «Ливерпуля», где установили историческое достижение.

Игра «Шахтера» и «Реала» состоится сегодня, 19 октября в 22:00.

Онлайн трансляция противостояния.

