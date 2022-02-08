«Реал» продлит контракт с Модричем еще на год
Модрич: «Не знаю, до какого возраста смогу играть. Может быть, до 40 лет»
Полузащитник готов продлить контракт с «Реалом»
18:57
Фото: Sky Sports
Полузащитник «Реала» Лука Модрич признался Marca, что готов играть еще четыре года.
«Я не знаю, честно. Не знаю, до какого возраста смогу играть. Может быть, до 40 лет. Может, чуть больше или меньше. Посмотрим.
Нужно двигаться постепенно, я получаю удовольствие от того, чем занимаюсь. Я хорошо готов физически, это важно, психологически – тоже. Я выступаю за очень большой клуб, без сомнения, это лучший клуб мира, и я работаю, чтобы поддерживать этот уровень как можно дольше.
Посмотрим, как долго я смогу играть, но говорить о конкретных цифрах очень сложно. Сейчас мне почти 37 лет, и я очень хорошо себя чувствую. Я работал, чтобы узнать, в чем я могу стать еще лучше, как мне сохранить форму».
Сообщалось, что хорват продлит контракт с «Реалом».
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