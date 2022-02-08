Модрич: «Не знаю, до какого возраста смогу играть. Может быть, до 40 лет»

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Полузащитник «Реала» Лука Модрич признался Marca, что готов играть еще четыре года.

Нужно двигаться постепенно, я получаю удовольствие от того, чем занимаюсь. Я хорошо готов физически, это важно, психологически – тоже. Я выступаю за очень большой клуб, без сомнения, это лучший клуб мира, и я работаю, чтобы поддерживать этот уровень как можно дольше.

Посмотрим, как долго я смогу играть, но говорить о конкретных цифрах очень сложно. Сейчас мне почти 37 лет, и я очень хорошо себя чувствую. Я работал, чтобы узнать, в чем я могу стать еще лучше, как мне сохранить форму».