Модрич: «Нет ничего лучше, чем быть игроком «Реала»

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Полузащитник «Реала» Лука Модрич рассказал пресс-службе команды, почему решил продлить контракт с клубом.

Нет ничего лучше, чем быть игроком «Реала», выступать на «Сантьяго Бернабеу». Нет более восхитительного чувства. Все хотят оказаться тут, а я проведу в «Реале» десять лет».