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Модрич: «Нет ничего лучше, чем быть игроком «Реала»
Полузащитник продлил контракт
08:54
Фото: AS
Полузащитник «Реала» Лука Модрич рассказал пресс-службе команды, почему решил продлить контракт с клубом.
«Это много для меня значит. Очень горд, ведь новый контракт означает, что я проведу в Мадриде десять лет. Не ожидал этого, ведь я переехал в Мадрид в 27 лет. Здесь очень высокие требования, нужно заслужить право продолжать выступать за «Реал».
Нет ничего лучше, чем быть игроком «Реала», выступать на «Сантьяго Бернабеу». Нет более восхитительного чувства. Все хотят оказаться тут, а я проведу в «Реале» десять лет».
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