Вернидуб: «Не сотворили ничего экстраординарного. Не думаем о выходе в плей-офф»
Модрич подарил Вернидубу футболку для его внука
Обо всем договорился Лунин
29 сентября 13:58
Юрий Вернидуб / фото - ФК Шахтер
Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб рассказал, что полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич подарил ему свою футболку после матча 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов (2:1).
Как рассказал украинский специалист пресс-службе клуба, привезти майку хорватского хавбека украинского специалиста попросил его внук, а украинский вратарь мадридцев Андрей Лунин помог договориться.
«Вратарь «Реала» Андрей Лунин, с которым я работал в «Заре», пошел и договорился».
Напомним, ранее Вернидуб подвел итоги матча с «Реалом».
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