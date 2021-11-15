Модрич продлит контракт с «Реалом» и завершит карьеру в мадридском клубе

Хорват заслужил новое соглашение со «сливочными»

Лука Модрич / фото - Real Madrid CF

Боссы мадридского «Реала» начали работу над продлением контракта с хорватским полузащитником Лукой Модричем, сообщает главред издания Marca Хосе Феликс Диас.

Текущее соглашение хавбека со «сливочными» истекает следующим летом, но в клубе хотят сохранить единственного в составе обладателя Золотого мяча.

Уверенная игра хорвата и его преданность «бланкос» убедили руководство «Реала» предложить 36-летнему игроку новое соглашение.

Как сообщает источник, Модрич получит еще один годичный контракт. В планах самого футболиста – выйти на поле нового «Сантьяго Бернабеу», сыграть за Хорватию на чемпионате мира 2022 в Катаре, а летом 2023-го года – завершить карьеру в мадридском клубе.

Напомним, Модрич попал в сборную лучших игроков десятилетия по версии авторитетного портала.