Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 12
Сейчас 0
Сегодня 3
Завтра 0
Футбол (12 событий из 12) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:15 Кривбасс - Горняк-Спорт 0:0 Окончен
15:30 Волынь - Альянс 1:0 Окончен
Чемпионат мира по футболу 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Хорватия - Россия 1:0 Запланирован
16:00 Мальта - Словакия 0:6 Запланирован
16:00 Словения - Кипр 2:1 Окончен
19:00 Армения - Германия 1:4 Окончен
19:00 Лихтенштейн - Румыния 0:2 Запланирован
19:00 Македония - Исландия 3:1 Окончен
21:45 Люксембург - Ирландия 0:3 Окончен
21:45 Португалия - Сербия 1:2 Окончен
21:45 Греция - Косово 1:1 Окончен
21:45 Испания - Швеция 1:0 Окончен
нет важных матчей
Футбол (3 события из 3) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:30 Оболонь - Ужгород -:- Запланирован
Чемпионат мира по футболу 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Северная Ирландия - Италия -:- Запланирован
21:45 Швейцария - Болгария -:- Запланирован
нет важных матчей

Модрич продлит контракт с «Реалом» и завершит карьеру в мадридском клубе

Хорват заслужил новое соглашение со «сливочными»
Футбол Примерa (Испания)
18:49
Модрич продлит контракт с «Реалом» и завершит карьеру в мадридском клубе
Лука Модрич / фото - Real Madrid CF

Боссы мадридского «Реала» начали работу над продлением контракта с хорватским полузащитником Лукой Модричем, сообщает главред издания Marca Хосе Феликс Диас.

Текущее соглашение хавбека со «сливочными» истекает следующим летом, но в клубе хотят сохранить единственного в составе обладателя Золотого мяча.

Уверенная игра хорвата и его преданность «бланкос» убедили руководство «Реала» предложить 36-летнему игроку новое соглашение.

Как сообщает источник, Модрич получит еще один годичный контракт. В планах самого футболиста – выйти на поле нового «Сантьяго Бернабеу», сыграть за Хорватию на чемпионате мира 2022 в Катаре, а летом 2023-го года – завершить карьеру в мадридском клубе.

Напомним, Модрич попал в сборную лучших игроков десятилетия по версии авторитетного портала.

Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Реал Мадрид (футбол) Лука Модрич

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Чемпион Франции связался с «Реалом» касательно аренды Лунина
Чемпион Франции связался с «Реалом» касательно аренды Лунина
Футбол Украинские легионеры
13:49
Мбаппе вновь высказался о своем будущем
Мбаппе вновь высказался о своем будущем
Футбол В Европе
14 ноября 14:49
В Испании считают, что Лунин готов покинуть «Реал» ради игровой практики
В Испании считают, что Лунин готов покинуть «Реал» ради игровой практики
Футбол Украинские легионеры
14 ноября 13:28
«Челси» хочет купить одного из лидеров обороны «Реала»
«Челси» хочет купить одного из лидеров обороны «Реала»
Футбол Примерa (Испания)
13 ноября 19:43
«Реал» сделает новое предложение по Мбаппе в январе
«Реал» сделает новое предложение по Мбаппе в январе
Футбол Примерa (Испания)
12 ноября 17:45
«Реал» предложит трех игроков «Фиорентине» в обмен на одно из главных открытий Серии А этого сезона
«Реал» предложит трех игроков «Фиорентине» в обмен на одно из главных открытий Серии А этого сезона
Футбол Серия А (Италия)
12 ноября 16:48

Новости: Футбол

Петраков: «Реализацию в клубах нужно подтягивать, в сборной другие тренировки»
Петраков: «Реализацию в клубах нужно подтягивать, в сборной другие тренировки»
Сборная Украины
19:22
Малиновский: «Ситуация у нас не такая плохая. Нам нужна победа»
Малиновский: «Ситуация у нас не такая плохая. Нам нужна победа»
Сборная Украины
19:21
В клубе Шевченко новый президент. Он личный врач Берлускони
В клубе Шевченко новый президент. Он личный врач Берлускони
Серия А (Италия)
19:11
Ранее оштрафованный за нарушение дисциплины игрок «Барселоны» первым прибыл на тренировку
Ранее оштрафованный за нарушение дисциплины игрок «Барселоны» первым прибыл на тренировку
Примерa (Испания)
19:07
«Ньюкасл» готовит 25 миллионов евро за игрока Сегунды
«Ньюкасл» готовит 25 миллионов евро за игрока Сегунды
Премьер-Лига (Англия)
18:54
Модрич продлит контракт с «Реалом» и завершит карьеру в мадридском клубе
Модрич продлит контракт с «Реалом» и завершит карьеру в мадридском клубе
Примерa (Испания)
18:49
Вратарь Боснии и Герцеговины: «Хотим отблагодарить своих фанатов в матче с Украиной»
Вратарь Боснии и Герцеговины: «Хотим отблагодарить своих фанатов в матче с Украиной»
Сборная Украины
18:29
Яремчук: «Сейчас у меня нет такой мечты, как играть за «Милан»
Яремчук: «Сейчас у меня нет такой мечты, как играть за «Милан»
Украинские легионеры
18:18
«Барселона» хочет подписать капитана «Челси»
«Барселона» хочет подписать капитана «Челси»
Премьер-Лига (Англия)
18:17
Все новости

Популярные новости

Виталий Кличко откровенно рассказал о своей личной жизни
Виталий Кличко откровенно рассказал о своей личной жизни
Бокс Профессиональный бокс
11 ноября 10:37
48
Виталий Кличко назвал двух лучших боксеров современности. В списке нет Ломаченко
Виталий Кличко назвал двух лучших боксеров современности. В списке нет Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
9 ноября 20:27
13
Тайсон Фьюри жестко бьет по корпусу брата – подготовка к бою с блогером Джейком Полом действительно спартанская
Тайсон Фьюри жестко бьет по корпусу брата – подготовка к бою с блогером Джейком Полом действительно спартанская
Бокс Профессиональный бокс
9 ноября 15:26
Обидчик Кличко объяснил, почему Джошуа проиграл Усику
Обидчик Кличко объяснил, почему Джошуа проиграл Усику
Бокс Профессиональный бокс
13 ноября 20:15
4
Гвоздик назвал боксера, который доставлял проблемы Ломаченко в спаррингах. Он может стать следующим соперником украинца
Гвоздик назвал боксера, который доставлял проблемы Ломаченко в спаррингах. Он может стать следующим соперником украинца
Бокс Профессиональный бокс
12 ноября 21:40
Теофимо Лопес vs Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
Теофимо Лопес vs Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
13 ноября 08:15
Все новости

Анонсы

Товарищеский матч. Испания – Украина. Трансляция на XSPORT
WEB
TV
Товарищеский матч. Испания – Украина. Трансляция на XSPORT
19:00
Лига чемпионов. АЕК - ВЭФ. Видео трансляция
WEB
TV
Лига чемпионов. АЕК - ВЭФ. Видео трансляция
19:30
УХЛ. «Краматорск» – «Сокол». Видео трансляция
WEB
TV
УХЛ. «Краматорск» – «Сокол». Видео трансляция
16 ноября 18:30
УХЛ. «Рулав Одд» – «Белый Барс». Видео трансляция
WEB
УХЛ. «Рулав Одд» – «Белый Барс». Видео трансляция
16 ноября 20:00
Лига чемпионов. «Адлер Мангейм» – «Фрелунда». Видео трансляция
WEB
TV
Лига чемпионов. «Адлер Мангейм» – «Фрелунда». Видео трансляция
16 ноября 20:30
Отбор на ЧМ-2022. Босния и Герцеговина – Украина. Онлайн трансляция
WEB
Отбор на ЧМ-2022. Босния и Герцеговина – Украина. Онлайн трансляция
16 ноября 21:45
УХЛ. «Кременчуг» – «Мариуполь». Видео трансляция
WEB
TV
УХЛ. «Кременчуг» – «Мариуполь». Видео трансляция
17 ноября 18:30
УХЛ. «Днепр» – «Донбасс». Видео трансляция
WEB
УХЛ. «Днепр» – «Донбасс». Видео трансляция
17 ноября 19:00
Лига чемпионов. «Руан» – «Ред Булл Зальцбург». Видео трансляция
WEB
TV
Лига чемпионов. «Руан» – «Ред Булл Зальцбург». Видео трансляция
17 ноября 20:30
УХЛ. «Краматорск» – «Белый Барс». Видео трансляция
WEB
УХЛ. «Краматорск» – «Белый Барс». Видео трансляция
18 ноября 18:30
УХЛ. «Рулав Одд» – «Сокол». Видео трансляция
WEB
TV
УХЛ. «Рулав Одд» – «Сокол». Видео трансляция
18 ноября 20:00
УХЛ. «Кременчуг» – «Донбасс». Видео трансляция
WEB
TV
УХЛ. «Кременчуг» – «Донбасс». Видео трансляция
19 ноября 18:30
УХЛ. «Днепр» – «Мариуполь». Видео трансляция
WEB
УХЛ. «Днепр» – «Мариуполь». Видео трансляция
19 ноября 19:00
Теофимо Лопес vs Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
WEB
Теофимо Лопес vs Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
28 ноября 06:00