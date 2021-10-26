Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 2
Сейчас 0
Сегодня 3
Завтра 10
Футбол (2 события из 3) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
15:30 ВПК-Агро - Горняк-Спорт 1:2 Окончен
18:30 Оболонь - Агробизнес 3:1 Окончен
нет важных матчей
Футбол (3 события из 6) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Специя - Дженоа -:- Запланирован
21:45 Милан - Торино -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Эспаньол - Атлетик -:- Запланирован
Футбол (10 событий из 11) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Ницца - Марсель -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Сампдория - Аталанта -:- Запланирован
19:30 Ювентус - Сассуоло -:- Запланирован
21:45 Эмполи - Интер -:- Запланирован
21:45 Лацио - Фиорентина -:- Запланирован
21:45 Кальяри - Рома -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
20:00 Мальорка - Севилья -:- Запланирован
20:00 Райо Вальекано - Барселона -:- Запланирован
21:00 Бетис - Валенсия -:- Запланирован
22:30 Реал - Осасуна -:- Запланирован

Модрич провел 400 матчей за «Реал»

Полузащитника поздравил даже Перес
Футбол Примерa (Испания)
12:10
Модрич провел 400 матчей за «Реал»
Фото: Real Madrid

Полузащитник «Реала» Лука Модрич провел свой юбилейный матч за команду.

Игра с «Барселоной» стала для хавбека 400-й в футболке «сливочных», сообщает сайт клуба. Поздравил игрока сам Флорентино Перес, а игрок не остался без комментариев.

«Это потрясающее достижение, я горжусь этим и очень рад. Надеюсь провести еще больше матчей – посмотрим, насколько больше.

У меня в «Реале» все складывается отлично с самого начала. Я никогда и не думал, что смогу добиться всего того, что мне удалось сделать.

Я исполнил свою мечту – играть за «Реал». Я признателен за все, что мне довелось пережить тут, и на этом мы останавливаться не собираемся».

Модрич играет за «Реал» с 2013-го года.

Он выиграл «Золотой мяч» в 2018-м году.

Андрей Усмонов
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Реал Мадрид (футбол) Лука Модрич

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Лунин, твой выход! Анчелотти даст отдых Куртуа в ближайшем поединке
Лунин, твой выход! Анчелотти даст отдых Куртуа в ближайшем поединке
Футбол Украинские легионеры
13:27
«Реал» планирует отсрочить футбольную пенсию ключевого хавбека
«Реал» планирует отсрочить футбольную пенсию ключевого хавбека
Футбол Примерa (Испания)
12:46
Куртуа избежал травмы и сможет сыграть в ближайшем матче «Реала»
Куртуа избежал травмы и сможет сыграть в ближайшем матче «Реала»
Футбол Примерa (Испания)
10:10
Теплые слова соперников в класико. Анчелотти поддержал Кумана после матча
Теплые слова соперников в класико. Анчелотти поддержал Кумана после матча
Футбол Примерa (Испания)
25 октября 22:35
Марсело готов в скором времени вернуться в родной клуб
Марсело готов в скором времени вернуться в родной клуб
Футбол Примерa (Испания)
25 октября 11:12
Шанс для Лунина. Куртуа получил травму в «Эль Класико»
Шанс для Лунина. Куртуа получил травму в «Эль Класико»
Футбол Примерa (Испания)
25 октября 08:48

Новости: Футбол

Анри – о Месси в ПСЖ: «Пока что, это команда Мбаппе»
Анри – о Месси в ПСЖ: «Пока что, это команда Мбаппе»
Лига 1 (Франция)
14:24
Де Дзерби: «Ворскла» создала нам некоторые трудности, когда атаковала. Но мы были готовы»
Де Дзерби: «Ворскла» создала нам некоторые трудности, когда атаковала. Но мы были готовы»
Украинская Премьер-лига
14:17
В МЮ определились с будущим Сульшера после 0:5 от «Ливерпуля»
В МЮ определились с будущим Сульшера после 0:5 от «Ливерпуля»
Премьер-Лига (Англия)
14:03
Селезнев: «Сказал Караваеву: «Слушай, закрой рот. Тебе рано говорить. Ты просто Караваев»
Селезнев: «Сказал Караваеву: «Слушай, закрой рот. Тебе рано говорить. Ты просто Караваев»
Украинская Премьер-лига
13:45
Не Салах и не Ван Дейк. Клопп рассказал, о каком игроке «Ливерпуля» напишут книгу
Не Салах и не Ван Дейк. Клопп рассказал, о каком игроке «Ливерпуля» напишут книгу
Премьер-Лига (Англия)
13:43
Вице-президент «Ворсклы»: «Думаю, комитет арбитров разберется со второй желтой карточкой Тилля»
Вице-президент «Ворсклы»: «Думаю, комитет арбитров разберется со второй желтой карточкой Тилля»
Украинская Премьер-лига
13:27
Лунин, твой выход! Анчелотти даст отдых Куртуа в ближайшем поединке
Лунин, твой выход! Анчелотти даст отдых Куртуа в ближайшем поединке
Украинские легионеры
13:27
Защитник «Зари» – о победе «Буде-Глимта» над «Ромой» 6:1: «Были немного в шоке»
Защитник «Зари» – о победе «Буде-Глимта» над «Ромой» 6:1: «Были немного в шоке»
Лига конференций UEFA
13:14
Лидер «Барселоны» пропустит матч с «Динамо»
Лидер «Барселоны» пропустит матч с «Динамо»
Лига чемпионов UEFA
13:13
Все новости

Популярные новости

Экс-невеста Кличко опубликовала крик души в Instagram
Экс-невеста Кличко опубликовала крик души в Instagram
Бокс Профессиональный бокс
20 октября 09:43
7
Семья превыше всего. Известна причина, по которой Усик отправился в Хорватию
Семья превыше всего. Известна причина, по которой Усик отправился в Хорватию
Бокс Профессиональный бокс
25 октября 15:29
3
Диллиан Уайт: «Я опустошен тем, что произошло»
Диллиан Уайт: «Я опустошен тем, что произошло»
Бокс Профессиональный бокс
21 октября 07:24
Пудзян еще может! Зверский нокаут в исполнении пятикратного обладателя титула «Самого сильного человека планеты»
Пудзян еще может! Зверский нокаут в исполнении пятикратного обладателя титула «Самого сильного человека планеты»
MMA
24 октября 08:58
Джонсон – о поражении Емельяненко: «Это был договорняк»
Джонсон – о поражении Емельяненко: «Это был договорняк»
MMA
24 октября 11:16
9
«Команда Усика очень рада реваншу с Джошуа». Хирн намерен организовать бой в Великобритании
«Команда Усика очень рада реваншу с Джошуа». Хирн намерен организовать бой в Великобритании
Бокс Профессиональный бокс
23 октября 09:22
Все новости