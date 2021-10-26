Модрич провел 400 матчей за «Реал»

Фото: Real Madrid

Полузащитник «Реала» Лука Модрич провел свой юбилейный матч за команду.

Игра с «Барселоной» стала для хавбека 400-й в футболке «сливочных», сообщает сайт клуба. Поздравил игрока сам Флорентино Перес, а игрок не остался без комментариев.

У меня в «Реале» все складывается отлично с самого начала. Я никогда и не думал, что смогу добиться всего того, что мне удалось сделать.

Я исполнил свою мечту – играть за «Реал». Я признателен за все, что мне довелось пережить тут, и на этом мы останавливаться не собираемся».