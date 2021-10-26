Булеца – о своем одноклубнике: «Он чистый Модрич»
Модрич провел 400 матчей за «Реал»
Полузащитника поздравил даже Перес
12:10
Фото: Real Madrid
Полузащитник «Реала» Лука Модрич провел свой юбилейный матч за команду.
Игра с «Барселоной» стала для хавбека 400-й в футболке «сливочных», сообщает сайт клуба. Поздравил игрока сам Флорентино Перес, а игрок не остался без комментариев.
«Это потрясающее достижение, я горжусь этим и очень рад. Надеюсь провести еще больше матчей – посмотрим, насколько больше.
У меня в «Реале» все складывается отлично с самого начала. Я никогда и не думал, что смогу добиться всего того, что мне удалось сделать.
Я исполнил свою мечту – играть за «Реал». Я признателен за все, что мне довелось пережить тут, и на этом мы останавливаться не собираемся».
Модрич играет за «Реал» с 2013-го года.
Он выиграл «Золотой мяч» в 2018-м году.
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