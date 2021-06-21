Мог спасти. Назван лучший игрок сборной Украины в матче с Австрией

Минимальное поражение «сине-желтых» ставит под сомнение продолжение выступлений на Евро-2020

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Голкипер сборной Украины Георгий Бущан признан лучшим игроком команды в заключительной игре в группе C на Евро-2020 против Австрии (0:1). Вратарь был удостоен приза «Лев матча».

Его обладатель определяется путем голосования среди болельщиков во время поединка. Предпочтение 27-летнему игроку отдали 41% респондентов.

Солидным стал отрыв от второго Александра Караваева (13%). Замкнул тройку лучших вингер Андрея Ярмоленко (11%).

Момент с пропущенным голом от сборной Австрии. Бущан сумел коснуться мяча, но не отразил удар Кристофа Баумгартнера.

После матча хавбек Александр Зинченко отметил, что команде нужно пересмотреть отношение к делу.