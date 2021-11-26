Молодая звезда «Ман Сити» попросил Гвардиолу отпустить его в «Барселону»

Наставник не против

Ферран Торрес / фото - Getty Images

21-летний хавбек «Манчестер Сити» Ферран Торрес в скором времени сменит клубную прописку, сообщает портал Mundo Deportivo со ссылкой на своих инсайдеров внутри команды.

По информации источника, молодой полузащитник напрямую обратился к главному тренеру Хосепу Гвардиоле с просьбой отпустить его в «Барселону». Специалист не отказал испанцу но заявил, что трансфер состоится только на взаимовыгодных условиях.

Напомним, Гвардиола попал с список претендентов на звание лучшего тренера года от FIFA.