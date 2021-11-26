Гвардиола – о форвардах ПСЖ: «Чем дальше они от наших ворот, тем безопаснее для нас»
Молодая звезда «Ман Сити» попросил Гвардиолу отпустить его в «Барселону»
Наставник не против
26 ноября 22:49
Ферран Торрес / фото - Getty Images
21-летний хавбек «Манчестер Сити» Ферран Торрес в скором времени сменит клубную прописку, сообщает портал Mundo Deportivo со ссылкой на своих инсайдеров внутри команды.
По информации источника, молодой полузащитник напрямую обратился к главному тренеру Хосепу Гвардиоле с просьбой отпустить его в «Барселону». Специалист не отказал испанцу но заявил, что трансфер состоится только на взаимовыгодных условиях.
Напомним, Гвардиола попал с список претендентов на звание лучшего тренера года от FIFA.
Комментарии 0