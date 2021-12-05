Молодая звезда «Шахтера» получит дебютный вызов в сборную Украины

Петраков планирует в марте задействовать игрока

Михаил Мудрик / фото - ФК Шахтер

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков начал подготовку к стыковым матчам отбора на чемпионат мира 2022.

Специалист формирует уже формирует список футболистов, которые попадут в заявку на матч, так как в скором времени потребуется оформить визы для украинской делегации, который предстоит в марте полететь в Великобританию.

По информации источника, свой дебютный вызов в главную национальную команду получит полузащитник «Шахтера» Михаил Мудрик. Игрока включат в расширенный список футболистов.

Пока что хавбек выступает за молодежную сборную Украины. Возможно и такое, что помимо Мудрика Руслану Ротаню придется отпустить в команду Петракова еще двух футболистов.

Украинцы сыграют с Шотландией 24-го марта. В случае победы, «сине-желтые» сыграют с триумфатором пары Уэльс/Австрия 29-го марта.

Напомним, Петраков попросит УПЛ перенести несколько матчей чемпионата.