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Молодежка «Динамо» не доиграла матч с «Антальяспором» из-за драки

Игра завершилась на 89-й минуте
Футбол Украинская Премьер-лига
18:46
Молодежка «Динамо» не доиграла матч с «Антальяспором» из-за драки
Фото: Sport.ua

Киевское «Динамо» U-19 не доиграло матч с «Антальяспором» из-за драки, которую спровоцировал Самба Диалло.

Игра прервалась на 89-й минуте, Диалло забил мяч, но его гол не засчитали из-за офсайда.

Главный тренер «Динамо» Игорь Костюк также ввязался в драку.

Товарищеский матч

«Динамо» U-19 – «Антальяспор» U-19 – 2:2

Голы: Попов, 53, Царенко, 77 – Демир, 36, 86

«Динамо» U-19 (первый тайм): Игнатенко – Бенедюк, Опанасенко, Балаба, Еременко – Мельниченко, Василец, Гаджук, Мегди, Кремчанин (Леднев, 35) – Уваров.

«Динамо» U-19 (второй тайм): Погорилый – Малыш, Дячук, Филатов, Танчак – Яцык, Царенко, Скрипник, Диалло, Слесар – Попов.

Удален: Диалло (89).

Напомним, основная команда «Динамо» идет на втором месте в турнирной таблице УПЛ.

Петр Приходько
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Самба Диалло

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