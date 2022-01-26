Молодежка «Динамо» не доиграла матч с «Антальяспором» из-за драки
Киевское «Динамо» U-19 не доиграло матч с «Антальяспором» из-за драки, которую спровоцировал Самба Диалло.
Игра прервалась на 89-й минуте, Диалло забил мяч, но его гол не засчитали из-за офсайда.
Главный тренер «Динамо» Игорь Костюк также ввязался в драку.
Товарищеский матч
«Динамо» U-19 – «Антальяспор» U-19 – 2:2
Голы: Попов, 53, Царенко, 77 – Демир, 36, 86
«Динамо» U-19 (первый тайм): Игнатенко – Бенедюк, Опанасенко, Балаба, Еременко – Мельниченко, Василец, Гаджук, Мегди, Кремчанин (Леднев, 35) – Уваров.
«Динамо» U-19 (второй тайм): Погорилый – Малыш, Дячук, Филатов, Танчак – Яцык, Царенко, Скрипник, Диалло, Слесар – Попов.
Удален: Диалло (89).
Напомним, основная команда «Динамо» идет на втором месте в турнирной таблице УПЛ.
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