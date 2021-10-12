Финляндия переиграла Казахстан на выезде и сравнялась с Украиной по очкам
Молодежная сборная Украины хотела красиво исполнить пенальти, но получился конфуз
Смотрим видео
21:18
Фото: УАФ
В матче квалификации на Евро-2023 молодежная сборная Украины победила Фарерские острова (1:0).
В первом тайме матча случился очень курьезный эпизод. Полузащитник команды Руслана Ротаня Георгий Судаков попытался красиво реализовать пенальти, отдав передачу на Артема Бондаренко, но его удар потащил вратарь. Смотрим видео.
В турнирной таблице своей группы Украина занимает второе место, имея 6 очков после 3-х сыгранных матчей. Лидирует Франция – 7 очков после 3-х матчей.
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