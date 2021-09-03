Молодежная сборная Украины минимально обыграла Сербию на старте отбора на Евро-2023

Единственный гол на счету Дмитрия Крыськива

Фото: dynamomania.com

Молодежная сборная Украины на выезде сыграла против Сербии в первом матче квалификации на чемпионат Европы-2023.

Подопечные Руслана Ротаня выиграли с минимальным счетом. Победу «сине-желтым» принес Дмитрий Крыськив, который отличился с передачи Константина Вивчаренко.

Отбор на ЧЕ-2023 (U-21). Группа H. 1-й тур:

Сербия U-21 – Украина U-21 0:1 (0:1)

Гол: Крыськив, 14

Положение в группе:

В финальной части Евро-2023 (U-21) будут выступать 16 команд – Румыния и Грузия как хозяева турнира и еще 14 сборных, которые присоединятся к ним по результатам отбора (9 победителей групп, лучшая команда среди обладателей вторых мест и 4 победителя плей-офф, в котором будут играть 8 обладателей вторых мест).

Перед игрой с Сербией Ротань рассказал, почему Украине важно победить именно в этом поединке.

Следующий матч квалификации Украина проведет 7 сентября против Армении. Встреча состоится в Ковалевке и начнется в 19:00.