Молодежная сборная Украины не удержала победный результат с Македонией и рискует отпустить Францию в отрыв

Подопечные Ротаня сыграли вничью, ведя в счете в матче отбора на Евро-2023

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В пятом туре отбора на Евро-2023 молодежная сборная Украины на выезде сыграла вничью с Северной Македонией.

«Сине-желтым» удалось открыть счет, забив сопернику «в раздевалку». После подачи Мудрика отличился Сирота, переведенный из национальной сборной.

Однако, героем матча ему не суждено было стать. После перерыва также имеющий опыт выступлений за главную команду Трубин не отразил удар Гроздановски.

Франция лидирует в группе H, опережая Украину по дополнительным показателям. У «Ле Бле» также матч в запасе. Северная Македония отстает от «сине-желтых» на 4 очка. Сербия – на шесть, сыграв на матч меньше.

Отбор на Евро-2023 (U-21). Группа H, пятый тур

Северная Македония – Украина 1:1

Голы: Гроздановски, 58 – Сирота, 43

Северная Македония: Денковски, Хайдари, Манев, Младеновски, Антовски (Воша, 73), Фазлагич, Адем (Тодоровски, 90+5), Шеджи, Гроздановски (Рамадани, 73), Рустемоски (Станковски, 53), Джодджиевски (Илиевски, 53).

Украина: Трубин, Сыч, Сирота, Батагов, Вивчаренко, Бондаренко, Судаков (Михайленко, 81), Крыськив (Желизко, 70), Мудрик (Алефиренко, 85), Назаренко (Очеретько, 70), Вьюнник (Ванат, 70).

Манев, Младеновски, Адем