Вратарь «Динамо»: «Лишнего веса после отпуска нет»
Молодой игрок «Динамо» впечатлился трансфером Миколенко в «Эвертон»: «Уже учу английский»
Нещерет также хочет в Европу?
Руслан Нещерет / Фото: Twitter
Вратарь «Динамо» Руслан Нещерет высказался о переходе Виталия Миколенко в «Эвертон».
- Миколенко перешел в «Эвертон». Общался с ним? Как оценишь его дебют в матче против «Халла»?
– Я смотрел игру. Он молодец. Мне понравилось, как он сыграл. Миколенко отдыхал 15 дней, поэтому так здорово провести матч – это достойно уважения. Мы с ним не общались, но я за него очень рад.
- Учишь уже английский?
– Да, потихоньку.
Напомним, Миколенко уже успел дебютировать за «Эвертон» и в АПЛ.
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