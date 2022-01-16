Молодой игрок «Динамо» впечатлился трансфером Миколенко в «Эвертон»: «Уже учу английский»

Руслан Нещерет / Фото: Twitter

Вратарь «Динамо» Руслан Нещерет высказался о переходе Виталия Миколенко в «Эвертон».

– Я смотрел игру. Он молодец. Мне понравилось, как он сыграл. Миколенко отдыхал 15 дней, поэтому так здорово провести матч – это достойно уважения. Мы с ним не общались, но я за него очень рад.

- Учишь уже английский?

– Да, потихоньку.