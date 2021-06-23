«Верес» объявил о подписании экс-голкипера «Динамо»
Молодой хавбек продлил контракт с «Вересом»
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Виталий Дахновский / Фото - НК Верес
Полузащитник Виталий Дахновский продлил контракт с «Вересом». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Соглашение с футболистом рассчитано на два года. Также в документе предусмотрена опция продления еще на сезон.
22-летний игрок в первом своем сезоне за клуб провел 31 матч. В них ему удалось забить 4 мяча и оформить 9 результативных передач.
Ранее «Верес» объявил о подписании экс-голкипера «Динамо».
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