Педри: «После матча с «Реалом» остался кисло-сладкий привкус»
Молодой талант «Барселоны»: «Нам потребовалось время, чтобы привыкнуть к тому, что Месси нет рядом»
Педри лестно высказался об аргентинце
16:25
Педри / Фото: Eurosport
Полузащитник «Барселоны» Педри лестно высказался о Лионеле Месси, который покинул испанскую команду летом 2021-го года. Его цитирует Marca.
«Я всегда буду благодарен Лионелю за то, что он много помогал мне как на поле, так и в быту. Играть с ним было очень легко, он лучший в мире не просто так, и, по логике вещей, нам потребовалось некоторое время, чтобы привыкнуть к тому, что его нет рядом с нами. Но, честно говоря, сейчас я думаю, что мы строим отличную команду, в которой много молодежи. У всех нас есть возможность сделать шаг вперед».
Ранее Педри рассказал о том, что мадридский «Реал» отказался подписать его в свое время.
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