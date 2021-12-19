Молодой воспитанник «Барселоны» превзошел достижение Месси

Каталонцы сейчас положились на свою академию

Гави / фото - FC Barcelona

В матче 18-го тура Примеры «Барселона» в нервном матче одолела «Эльче» (3:2).

Второй гол каталонцев забил испанский полузащитник Гави.

Воспитанник «блаугранас» превзошел достижение Лионеля Месси, став третьим самым молодым бомбардиром в истории клуба в возрасте 17 лет и 135 дней. Аргентинцу же на момент дебюта было 17 лет и 331 день.

Опережают испанца только Ансу Фати (16 лет и 304 дня) и Боян Кркич (17 лет и 53 дня).

Примечательно, что все три гола в победном матче забили воспитанники «сине-гранатовых»: Ферран, Гави и Нико Гонсалес.

Напомним, ранее Хави заявил, что удивился изменениям в тактике, которые произошли в клубе за 6 лет его отсутствия.