«Шахтер» отдал полузащитника в аренду в «Сьон»
Молодой защитник «Шахтера» женился на бывшей девушке Супряги
Бондарь и Савина стали супружеской парой
Валерий Бондарь и Дарья Савина / Фото: Instagram
На днях в Киеве состоялась футбольная свадьба: защитник «Шахтера» Валерий Бондарь женился на Дарье Савиной – бывшей девушке форварда «Динамо» Владислава Супряги. Фото со свадьбы Дарья показала в своем Instagram.
Напомним, завтра «Шахтер» стартует в новом сезоне УПЛ матчем против «Ингульца».
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