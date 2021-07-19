«Монако», «Бенфика» и другие клубы узнали своих соперников в квалификации ЛЧ
Состоялась жеребьевка третьего раунда квалификации Лиги чемпионов. Определились четыре пары Пути представителей лиги и шесть – из Пути чемпионов.
Путь представителей лиг
«Генк» Бельгия – «Шахтер» Украина
«Монако» Франция – «Рапид» Австрия / «Спарта» Чехия
«Спартак» Россия – «Бенфика» Португалия
«Селтик» Шотландия / «Мидтьюлланд» Дания – «ПСВ Нидерланды / «Галатасарай» Турция
Путь чемпионов
«Динамо» Загреб Хорватия / «Омония» Кипр – «Легия» Польша / «Флора» Эстония
«Линкольн» Гибралтар / ЧФР Румыния – «Слован» Братислава Словакия / «Янг Бойз» Швейцария
«Олимпиакос» Греция / «Нефтчи» Азербайджан – «Мура» Словения / «Лудогорец» Болгария
«Кайрат» Казахстан / «Црвена Звезда» Сербия – «Алашкерт» Армения / «Шериф» Молдова
«Рейнджерс» Шотландия – «Мальме» Швеция / ХИК Финляндия
«Славия» Чехия – «Ференцварош» Венгрия / «Жальгирис» Литва
Матчи второго раунда состоятся 20/21 и 27/28 июля. Поединки третьего этапа пройдут 3/4 и 10 августа.
Ранее «Шахтер» официально представил новичков клуба.
Комментарии 0