«Монако» уверенно переиграл «Лион» и вошел в топ-4 Лиги 1
«Монако» легко вышел в полуфинал Кубка Франции
Монегаски обыграли «Амьен»
08:14
Фото: sports.fr
«Монако» пробился в полуфинал Кубка Франции, легко обыграв «Амьен».
Дважды монегаски забили в этом матче. Открыл счет Тчуамени, а Фолланд во втором тайме установил окончательный результат.
«Монако» стал первым полуфиналистом.
Кубок Франции. 1/4 финала:
«Монако» – «Амьен» 2:0
Голы: Тчуамени, 5, Фолланд, 54
«Монако»: Манноне, Агиляр (Сидибе, 83), Дисаси, Матсима (Марипан, 46), Желсон Мартинш (Вандерсон, 46), Аклиуш (Диоп, 73), Тчуамени, Жан Лукас, Фофана (Матазо, 58), Якобс, Фолланд.
«Амьен»: Тюрам-Ульен, Павлович, Фофана, Менди, Ксантипе, Гене, Бене (Лусамба, 64), Ломоти (Ньяоре, 75), Аколо (Арокодаре, 64), Баджи (Сангаре, 83), Бамба (Лочер, 83).
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