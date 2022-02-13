Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняСегодня Мбаппе встретится со своим будущим. А каким было его прошлое в криминальном районе?
матч-центр
Вчера 2
Сейчас 0
Сегодня 3
Завтра 2
Развернуть Свернуть
Футбол (2 события из 2) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Специя - Фиорентина 1:2 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Мальорка - Атлетик 3:2 Окончен
нет важных матчей
Футбол (3 события из 12) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Спортинг - Манчестер Сити -:- Запланирован
22:00 ПСЖ - Реал -:- Запланирован
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:15 Манчестер Юнайтед - Брайтон -:- Запланирован
Футбол (2 события из 2) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Интер - Ливерпуль -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
20:00 Атлетико - Леванте -:- Запланирован
Сейчас в эфире
20:35
Дикий гаджет
19:55
live
Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. Дрезднер – Прометей. Прямая трансляция

«Монако» не сумел забить 17-й команде Лиги 1 и войти в топ-4

«Монегаски» преподнесли подарок «Страсбуру»
Футбол Лига 1 (Франция)
13 февраля 15:52
«Монако» не сумел забить 17-й команде Лиги 1 и войти в топ-4
Фото - ФК Монако

В 24-м туре французской Лиги 1 «Монако» в родных стенах сыграл вничью с «Лорьяном».

Для того, чтобы еще более улучить свое турнирное положение, «монегаскам» нужно было набирать три пункта. Соперник – 17-я команда лиги.

Однако хозяевам было не суждено забить. Подопечные Филиппа Клемана оказывали давление на протяжение всего матча, но плодов это не принесло.

«Монако» упустил возможность обойти «Страсбур» в турнирной таблице и войти в топ-4. Аналогичное количество очков у «Ренна».

Лига 1, 24 тур

«Монако» – «Лорьян» 0:0

«Монако»: Нюбель, Вандерсон (Желсон Мартинш, 57), Сидибе (Агиляр, 57), Марипан, Дисаси, Кайо Энрике, Диоп (Аклиуш, 78), Тчуамени, Жан Лукас (Матазо, 81), Бен-Йеддер, Фолланд (Головин, 56).

«Лорьян»: Дрейер, Мендес, Лапорт, Петро, Ле Гофф, Монкондюи, Инносент, Буагар (Уаттара, 60), Лорьянте (Игор Силва, 86), Сумано (Коне, 60), Моффи (Ле Фе, 60).

Предупреждения: Кайо Энрике, Агиляр, Аклиуш – Буагар, Лорьянте
Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Монако Лорьян

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

«Монако» легко вышел в полуфинал Кубка Франции
«Монако» легко вышел в полуфинал Кубка Франции
Футбол Лига 1 (Франция)
09 февраля 08:14
«Монако» уверенно переиграл «Лион» и вошел в топ-4 Лиги 1
«Монако» уверенно переиграл «Лион» и вошел в топ-4 Лиги 1
Футбол Лига 1 (Франция)
06 февраля 00:38
Цыганков отказался от перехода в «Монако»
Цыганков отказался от перехода в «Монако»
Футбол Украинская Премьер-лига
31 января 10:10
«Монако» в результативном матче пробился в четвертьфинал Кубка Франции
«Монако» в результативном матче пробился в четвертьфинал Кубка Франции
Футбол Лига 1 (Франция)
31 января 08:10
«Монако» потребовал у «Реала» до 100 миллионов за полузащитника
«Монако» потребовал у «Реала» до 100 миллионов за полузащитника
Футбол Примерa (Испания)
28 января 13:09

Новости: Футбол

Исполнительный директор УПЛ сообщил, есть ли намерение переносить матчи из-за ситуации в стране
Исполнительный директор УПЛ сообщил, есть ли намерение переносить матчи из-за ситуации в стране
Украинская Премьер-лига
20:42
Индзаги: «Ливерпуль» – фаворит, но хочу, чтобы футболисты играли с чистой головой»
Индзаги: «Ливерпуль» – фаворит, но хочу, чтобы футболисты играли с чистой головой»
Лига чемпионов UEFA
20:29
На возвращение Дембеле в состав повлияло подписание Обамеянга
На возвращение Дембеле в состав повлияло подписание Обамеянга
Примерa (Испания)
19:46
Голкипер «Динамо»: «В команде меня называют Суперменом и Спайдерменом»
Голкипер «Динамо»: «В команде меня называют Суперменом и Спайдерменом»
Украинская Премьер-лига
19:28
В «Шахтере» сообщили, планируют ли откладывать возвращение в Украину в связи с ситуацией в стране
В «Шахтере» сообщили, планируют ли откладывать возвращение в Украину в связи с ситуацией в стране
Украинская Премьер-лига
19:14
Тренер «Динамо»: «Надеюсь на поддержку киевлян в матче со «Спортингом»
Тренер «Динамо»: «Надеюсь на поддержку киевлян в матче со «Спортингом»
Лига чемпионов UEFA
18:52
Попов вышел на поле впервые с августа 2021 года
Попов вышел на поле впервые с августа 2021 года
Украинская Премьер-лига
18:23
«Динамо» в очередной раз забило 4 мяча. Новая жертва – казахстанский гранд
«Динамо» в очередной раз забило 4 мяча. Новая жертва – казахстанский гранд
Украинская Премьер-лига
18:01
«Мариуполь» победил «Шахтер» за час
«Мариуполь» победил «Шахтер» за час
Украинская Премьер-лига
17:49
Все новости

Популярные новости

Пекин-2022. Сноубордистка из Андорры разбилась во время выступления
Пекин-2022. Сноубордистка из Андорры разбилась во время выступления
Olympics Пекин-2022
09 февраля 08:00
78
Пекин-2022. Украинец, который ехал за золотом, занял последнее место в своем четвертьфинале
Пекин-2022. Украинец, который ехал за золотом, занял последнее место в своем четвертьфинале
Olympics Пекин-2022
11 февраля 14:22
8
Слушания CAS в Пекине по делу о допинге россиянки длились 7 часов
Слушания CAS в Пекине по делу о допинге россиянки длились 7 часов
Olympics Пекин-2022
13 февраля 22:12
36
Спарринг-партнер Кличко рассказал, что за Ломаченко заносили деньги на Олимпийских играх
Спарринг-партнер Кличко рассказал, что за Ломаченко заносили деньги на Олимпийских играх
Бокс Профессиональный бокс
10 февраля 09:31
5
Тренер Уайлдера: «Джошуа не нуждается в новом тренере. Причина поражения от Усика была не в этом»
Тренер Уайлдера: «Джошуа не нуждается в новом тренере. Причина поражения от Усика была не в этом»
Бокс Профессиональный бокс
10 февраля 13:41
Чехия в невероятном матче обыграла россиян на Олимпийских играх-2022
Чехия в невероятном матче обыграла россиян на Олимпийских играх-2022
Olympics Пекин-2022
12 февраля 17:48
6
Все новости

Анонсы

Хоккейная Суперлига. «Донбасс» — «Мариуполь». Видео трансляция
WEB
Хоккейная Суперлига. «Донбасс» — «Мариуполь». Видео трансляция
18:00
Лига чемпионов. «Дрезднер» — «Прометей». Видео трансляция
WEB
TV
Лига чемпионов. «Дрезднер» — «Прометей». Видео трансляция
20:00
Лига чемпионов. ПСЖ – «Реал». Онлайн трансляция
WEB
Лига чемпионов. ПСЖ – «Реал». Онлайн трансляция
22:00
Лига чемпионов. «Спортинг» – «Манчестер Сити». Онлайн трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Спортинг» – «Манчестер Сити». Онлайн трансляция
22:00
Лига чемпионов. «Интер» – «Ливерпуль». Онлайн трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Интер» – «Ливерпуль». Онлайн трансляция
16 февраля 22:00
Лига чемпионов. «Ред Булл Зальцбург» – «Бавария». Онлайн трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Ред Булл Зальцбург» – «Бавария». Онлайн трансляция
16 февраля 22:00
Лига Европы. «Боруссия» Дортмунд – «Рейнджерс». Онлайн трансляция
WEB
Лига Европы. «Боруссия» Дортмунд – «Рейнджерс». Онлайн трансляция
17 февраля 19:45
Лига Европы. «Барселона» – «Наполи». Онлайн трансляция
WEB
Лига Европы. «Барселона» – «Наполи». Онлайн трансляция
17 февраля 19:45
Лига Европы. «Аталанта» – «Олимпиакос». Онлайн трансляция
WEB
Лига Европы. «Аталанта» – «Олимпиакос». Онлайн трансляция
17 февраля 22:00
Охотники на гигантских лобстеров
TV
Охотники на гигантских лобстеров
18 февраля 21:45
«Воин ниндзя»
TV
«Воин ниндзя»
19 февраля 18:00
Заур Абдуллаев – Хорхе Линарес. Онлайн трансляция
WEB
Заур Абдуллаев – Хорхе Линарес. Онлайн трансляция
19 февраля 23:00
Амир Хан – Келл Брук. Онлайн трансляция
WEB
Амир Хан – Келл Брук. Онлайн трансляция
19 февраля 23:30
Будущая звезда бокса возвращается. Хайме Мунгия – Димитриус Баллард. Онлайн трансляция
WEB
Будущая звезда бокса возвращается. Хайме Мунгия – Димитриус Баллард. Онлайн трансляция
20 февраля 06:00
«Ковбои холодных вод»
TV
«Ковбои холодных вод»
20 февраля 14:10