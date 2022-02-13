«Монако» не сумел забить 17-й команде Лиги 1 и войти в топ-4

«Монегаски» преподнесли подарок «Страсбуру»

Фото - ФК Монако

В 24-м туре французской Лиги 1 «Монако» в родных стенах сыграл вничью с «Лорьяном».

Для того, чтобы еще более улучить свое турнирное положение, «монегаскам» нужно было набирать три пункта. Соперник – 17-я команда лиги.

Однако хозяевам было не суждено забить. Подопечные Филиппа Клемана оказывали давление на протяжение всего матча, но плодов это не принесло.

«Монако» упустил возможность обойти «Страсбур» в турнирной таблице и войти в топ-4. Аналогичное количество очков у «Ренна».

Лига 1, 24 тур

«Монако» – «Лорьян» 0:0

«Монако»: Нюбель, Вандерсон (Желсон Мартинш, 57), Сидибе (Агиляр, 57), Марипан, Дисаси, Кайо Энрике, Диоп (Аклиуш, 78), Тчуамени, Жан Лукас (Матазо, 81), Бен-Йеддер, Фолланд (Головин, 56).

«Лорьян»: Дрейер, Мендес, Лапорт, Петро, Ле Гофф, Монкондюи, Инносент, Буагар (Уаттара, 60), Лорьянте (Игор Силва, 86), Сумано (Коне, 60), Моффи (Ле Фе, 60).

Кайо Энрике, Агиляр, Аклиуш – Буагар, Лорьянте