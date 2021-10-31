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«Монако» неожиданно «сгорел» на выезде аутсайдеру Лиги 1

Команда из княжества пропустила два безответный мяча
Футбол Лига 1 (Франция)
31 октября 19:55
«Монако» неожиданно «сгорел» на выезде аутсайдеру Лиги 1
фото - AS Monaco

В матче 12-го тура французской Лиги 1 «Брест» на своем поле принимал «Монако».

Хозяева открыли счет на 18-й минуте, усилиями Стива Мунье.

Несмотря на то, что мяч большую часть времени находился во владении «монегасков», «пираты» смогли развить свое преимущество.

Под занавес второго тайма Франк Онора вовсе удвоил счет и подарил своей команде комфортное лидерство.

Победа помогла «Бресту» обойти «Мец» и подняться с 19-го на 18-е место в турнирной таблице.

Лига 1, 12-й тур

«Брест» – «Монако»

Голы: Мунье, 18, Онора, 79

«Брест»: Бизот, Пьер-Габриэль, Эрей (Брассье, 46), Шардонне, Дюверн, Белькебла, Маньетти, Февр, Мунье, Онора, Ле Дуарон (Кардона, 58).

«Монако»: Нюбель, Агиляр, Марипан, Бадиашиле, Кайо Энрике (Якобс, 65), Желсон Мартинш (Сидибе, 65), Диоп (Боадю, 46), Тчуамени, Жан Лукас (Головин, 58), Бен-Йеддер (Фофана, 84), Фолланд.

Предупреждения: Кайо Энрике (17), Диоп (42), Маньетти (53), Бен-Йеддер (81), Фолланд (83).

Павел Харченко
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