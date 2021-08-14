«Монако» перед матчем с «Шахтером» уступил аутсайдеру Лиги 1

Вторая подряд потеря очков для «монегасков»

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В матче второго тура французской Лиги 1 «Монако» на выезде уступил «Лорьяну» с минимальным счетом.

Единственный гол хозяев забил Терем Моффи на 31 минуте с пенальти.

Команда из княжества второй раз подряд теряет очки прямо перед матчем плей-офф квалификации ЛЧ против донецкого «Шахтера», который состоится 17 августа. В первом туре «монегаски» сыграли вничью с «Нантом».

«Лорьян» является аутсайдером французского первенства. В прошлом сезоне они с трудом сохранили прописку в высшем дивизионе, заняв по итогам кампании 16 место в Лиге 1.

«Лорьян» – «Монако» 1:0

Голы: Моффи, 31

«Лорьян»: Нарди, Игор Силва, Морель, Лапорт, Мендес, Ле Гофф, Лемуан (Бурлес, 85), Монкондюи (Ле Фе, 68), Абержель, Моффи (Грбич, 84), Лорьянте (Амель, 84).

«Монако»: Нюбель, Сидибе, Дисаси, Павлович, Якобс (Кайо Энрике, 57), Желсон Мартинш (Фабрегас, 68), Тчуамени, Жан Лукас (Головин, 57), Диоп (Диатта, 68), Фолланд, Боадю (Бен-Йеддер, 57).

Предупреждения: Якобс (45), Мендес (52), Монкондюи (56), Амель (85), Фолланд (90).

«Шахтер» же смог выиграть свой матч перед противостоянием с командой из княжества, обыграв новичка УПЛ.

