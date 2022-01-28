«Монако» потребовал у «Реала» до 100 миллионов за полузащитника
Мадридский «Реал» всерьез интересуется полузащитником «Монако» Орельеном Тчуамени.
Главный скаут «сливочных» Хуни Калафат два дня пробыл в княжестве, где вел переговоры с местным клубом по поводу молодого француза.
Но по информации издания Marca, монегаски не хотят просто так отдавать лидера полузащиты. Сообщается, что боссы клуба Лиги 1 попросят у мадридцев от 80 до 100 миллионов евро.
Боссы «бланкос» же рассчитывают купить хавбека за 40 миллионов евро. Если переговоры зайдут в тупик, то испанский гранд переключится на полузащитника «Аякса» Райана Гравенберга.
В текущей кампании Тчуамени провел 31 матч, где забил два гола и отдал один ассист.
Так Куртуа точно не вытеснишь. Игроки «Реала» не оставили Лунину шансов на тренировке.
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