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«Монако» в результативном матче пробился в четвертьфинал Кубка Франции

Монегаски выбили «Ланс»
Футбол Лига 1 (Франция)
08:10
«Монако» в результативном матче пробился в четвертьфинал Кубка Франции
Фото: AS Monaco

«Монако» пробился в четвертьфинал Кубка Франции, обыграв «Ланс».

Команды забили шесть мячей на двоих в пропорции 4:2. «Монако» вел 3:0, но пропустил дважды.

Концовка встречи была за хозяевами, но сравнять счет им не удалось. А вот «Монако» забил четвертый мяч и оформил победу.

Кубок Франции:

«Ланс» – «Монако» 2:4

Голы: Саид, 45, Калимуэндо, 53 – Бен-Йеддер, 18, 88, Жан Лукас, 27, Диоп, 29

«Ланс»: Лека, Клосс, Гради, Данзо (Берг, 78), Медина, Франковски (Бальде, 86), Какута (Давид Кошта, 78), Фофана, Дукуре, Саид (Жан, 78), Сотока (Калимуэндо, 46).

«Монако»: Манноне, Агиляр, Дисаси, Матсима, Кайо Энрике, Желсон Мартинш (Якобс, 81), Тчуамени, Жан Лукас (Вандерсон, 81), Диоп (Головин, 65), Бен-Йеддер, Фолланд (Фофана, 55).

Андрей Усмонов
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