«Монако» в результативном матче пробился в четвертьфинал Кубка Франции
«Монако» пробился в четвертьфинал Кубка Франции, обыграв «Ланс».
Команды забили шесть мячей на двоих в пропорции 4:2. «Монако» вел 3:0, но пропустил дважды.
Концовка встречи была за хозяевами, но сравнять счет им не удалось. А вот «Монако» забил четвертый мяч и оформил победу.
Кубок Франции:
«Ланс» – «Монако» 2:4
Голы: Саид, 45, Калимуэндо, 53 – Бен-Йеддер, 18, 88, Жан Лукас, 27, Диоп, 29
«Ланс»: Лека, Клосс, Гради, Данзо (Берг, 78), Медина, Франковски (Бальде, 86), Какута (Давид Кошта, 78), Фофана, Дукуре, Саид (Жан, 78), Сотока (Калимуэндо, 46).
«Монако»: Манноне, Агиляр, Дисаси, Матсима, Кайо Энрике, Желсон Мартинш (Якобс, 81), Тчуамени, Жан Лукас (Вандерсон, 81), Диоп (Головин, 65), Бен-Йеддер, Фолланд (Фофана, 55).
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