«Монако» провел 200-й матч в еврокубках

Юбилейная игра стала победной для команды

Фото: AS Monaco

«Монако» обыграл ПСВ (2:1) в матче группового этапа Лиги Европы.

Эта игра стала юбилейной для французского клуба. В еврокубках «Монако» провел 200-й матч, сообщает Opta.

Из них – 83 победы, 49 ничьих и 68 поражений в матчах евротурниров. Забито 304 гола, пропущено – 248.

Один раз монегаски играли в финале еврокубка. Случилось это в 2004-м году в финале Лиги чемпионов. Тогда команда проиграла «Порту» (0:3).