«Монако» разнесло «Метц», приблизившись к зоне еврокубков
В матче 17-го тура Лиги 1 «Монако» на своем поле принимало «Метц».
Первый гол хозяев пришелся уже на 2-ю минуту матча – отличился Диоп.
За минуту до конца первого тайма команда из княжества удвоила свое преимущество благодаря реализованному пенальти Кевина Фолланда.
Во второй половине встречи монегаски спокойно довели дело до разгрома, и Мартинш с Бен Йеддером установили окончательный счет на табло.
Победа помогла «Монако» подняться на 6-е место в чемпионате. Турнирная таблица Лиги 1.
Лига 1, 17-й тур
«Монако» – «Метц» 4:0
Голы: Диоп, 2, Фолланд, 44 (пен.), Мартинш, 57, Бен Йеддер, 87.
«Монако»: Нюбель, Сидибе, Марипан, Дисаси, Желсон Мартинш, Тчуамени, Жан Лукас (Фофана, 46), Диоп (Головин, 58), Якобс (Кайо Энрике, 66), Фолланд (Матазо, 73), Боадю (Бен Йеддер, 58).
«Мец»: Укиджа, Сантонз, Жемерсон, Бронн, Куяте, Делен, Пажо, Булая (Яде, 71), Нгетте (Гуйе, 71), Траоре, Ньян (Сарр, 46).
Предупреждения: Фолланд (49), Бронн (78), Траоре (90).
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