«Монако» неожиданно «сгорел» на выезде аутсайдеру Лиги 1
«Монако» снизил стоимость одного из своих лидеров
Тчуамени теперь можно приобрести за сумму, которая на 20 млн евро меньше предыдущей
10:26
Орельен Тчуамени / Фото: Lull News
«Монако» снизило стоимость Орельена Тчуамени на 20 млн евро. Об этом сообщил в Twitter журналист Николо Скира.
«Монегаски» хотят за футболиста 40 млн евро, а не 60 млн евро как ранее.
По информации источника, на футболиста в зимнее трансферное окно претендуют «Ливерпуль», «Челси» и «Ювентус».
Напомним, ранее «Монако» проиграло «Бресту», а Тчуамени отыграл весь матч.