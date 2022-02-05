Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 7
Сейчас 0
Сегодня 12
Завтра 2
Развернуть Свернуть
Футбол (7 событий из 16) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
20:00 Бернли - Уотфорд 0:0 Окончен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Монако - Лион 2:0 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Бавария - РБ Лейпциг 3:2 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Рома - Дженоа 0:0 Окончен
19:00 Интер - Милан 1:2 Окончен
21:45 Фиорентина - Лацио 0:3 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:15 Мальорка - Кадис 2:1 Окончен
нет важных матчей
Футбол (12 событий из 19) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Реймс - Бордо -:- Запланирован
16:00 Ницца - Клермон -:- Запланирован
21:45 Лилль - ПСЖ -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:30 Боруссия Дортмунд - Байер -:- Запланирован
18:30 Вольфсбург - Гройтер Фюрт -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:30 Аталанта - Кальяри -:- Запланирован
16:00 Сампдория - Сассуоло -:- Запланирован
16:00 Венеция - Наполи -:- Запланирован
21:45 Ювентус - Верона -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
15:00 Валенсия - Реал Сосьедад -:- Запланирован
17:15 Барселона - Атлетико -:- Запланирован
22:00 Реал - Гранада -:- Запланирован
Футбол (2 события из 2) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Салернитана - Специя -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Атлетик - Эспаньол -:- Запланирован

«Монако» уверенно переиграл «Лион» и вошел в топ-4 Лиги 1

Все голы пришлись на первый тайм
Футбол Лига 1 (Франция)
00:38
«Монако» уверенно переиграл «Лион» и вошел в топ-4 Лиги 1
Фото - ФК Монако

В 23-м туре французской Лиги 1 «Монако» в родных стенах переиграл «Лион».

Все основные события пришлись на первый тайм. Жан Лукас и Бен-Йеддер позволили «монегаскам» уйти на перерыв с преимуществом в два мяча.

Как оказалось, счет не изменился до самого финального свистка. Несмотря на давление во второй 45-минутке, «ткачам» не удалось оформить даже гол престижа.

«Монако» сместил «Страсбур» с четвертой строчки в турнирной таблице. Конкурент свой матч тура проведет позже. «Лион» остался восьмым.

Лига 1, 23 тур

«Монако» – «Лион» 2:0

Голы: Жан Лукас, 2, Бен-Йеддер, 27

«Монако»: Нюбель, Агиляр, Марипан, Дисаси, Кайо Энрике, Желсон Мартинш (Вандерсон, 61), Диоп (Аклиуш, 88), Тчуамени, Жан Лукас (Матазо, 79), Бен-Йеддер, Фолланд (Фофана, 62).

«Лион»: Антони Лопеш, Гюсто (Февр, 46), Боатенг, Дюбуа, Лукеба, Энрике (Шерки, 46; Кеита, 90), Эмерсон, Тиаго Мендес (Ндомбеле, 46), Лукас Пакета (Барколя, 88), Какре, Дембеле.

Предупреждения: Марипан – Дембеле, Боатенг
Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Монако Лион

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Шакири близок к переезду в МЛС
Шакири близок к переезду в МЛС
Футбол Лига 1 (Франция)
05 февраля 10:10
«Лион» проигрывал «Марселю» дома до 76-й минуты, но вырвал победу
«Лион» проигрывал «Марселю» дома до 76-й минуты, но вырвал победу
Футбол Лига 1 (Франция)
02 февраля 07:42
Полузащитник «Тоттенхэма» вернулся в «Лион»
Полузащитник «Тоттенхэма» вернулся в «Лион»
Футбол Лига 1 (Франция)
31 января 17:50
«Лион» подпишет Ндомбеле из «Тоттенхэма»
«Лион» подпишет Ндомбеле из «Тоттенхэма»
Футбол Лига 1 (Франция)
31 января 13:10
Цыганков отказался от перехода в «Монако»
Цыганков отказался от перехода в «Монако»
Футбол Украинская Премьер-лига
31 января 10:10
«Монако» в результативном матче пробился в четвертьфинал Кубка Франции
«Монако» в результативном матче пробился в четвертьфинал Кубка Франции
Футбол Лига 1 (Франция)
31 января 08:10

Новости: Футбол

Сенсационный «Сент-Жиллуа» дожал «Антеверпен» и оторвался уже на десять очков во главе таблицы
Сенсационный «Сент-Жиллуа» дожал «Антеверпен» и оторвался уже на десять очков во главе таблицы
В Европе
00:52
«Монако» уверенно переиграл «Лион» и вошел в топ-4 Лиги 1
«Монако» уверенно переиграл «Лион» и вошел в топ-4 Лиги 1
Лига 1 (Франция)
00:38
«Фиорентина» была разгромлена «Лацио» в первом матче без Влаховича
«Фиорентина» была разгромлена «Лацио» в первом матче без Влаховича
Серия А (Италия)
00:30
Дубль Кейна помог «Тоттенхэму» выйти в 1/8 финала Кубка Англии
Дубль Кейна помог «Тоттенхэму» выйти в 1/8 финала Кубка Англии
В Европе
00:10
Нереализованный пенальти помешал «Севильи» обыграть «Осасуну» и вплотную приблизиться к «Реалу»
Нереализованный пенальти помешал «Севильи» обыграть «Осасуну» и вплотную приблизиться к «Реалу»
Примерa (Испания)
05 февраля 23:59
Безумие. Сборная Буркина-Фасо растеряла преимущество в три мяча после 72-й минуты и лишилась медалей КАН
Безумие. Сборная Буркина-Фасо растеряла преимущество в три мяча после 72-й минуты и лишилась медалей КАН
В мире
05 февраля 23:18
Гусев назвал самую проблемную позицию в «Динамо»
Гусев назвал самую проблемную позицию в «Динамо»
Украинская Премьер-лига
05 февраля 23:03
«Фехервар» уступил «Дебрецену» в дебютном матче Шабанова
«Фехервар» уступил «Дебрецену» в дебютном матче Шабанова
Украинские легионеры
05 февраля 22:20
Забарный: «Когда болел коронавирусом, чувствовал себя плохо всего один день»
Забарный: «Когда болел коронавирусом, чувствовал себя плохо всего один день»
Украинская Премьер-лига
05 февраля 21:58
Все новости

Популярные новости

Экс-президент «Локомотива»: «Алиев – очень глупый человек, он за всю жизнь ничего не прочитал, кроме букваря»
Экс-президент «Локомотива»: «Алиев – очень глупый человек, он за всю жизнь ничего не прочитал, кроме букваря»
Футбол В Европе
02 февраля 21:46
Фьюри разозлил Усика. Украинец показал как оседлает Тайсона
Фьюри разозлил Усика. Украинец показал как оседлает Тайсона
Бокс Профессиональный бокс
30 января 09:38
5
«Мы боксировали бесплатно против убийц». Околи рассказал, как изменился Джошуа после поражения от Усика
«Мы боксировали бесплатно против убийц». Околи рассказал, как изменился Джошуа после поражения от Усика
Бокс Профессиональный бокс
30 января 22:22
5
«Представьте, если это организуют». Не прошло и недели, а Фьюри начал жалеть о срыве боя с Усиком
«Представьте, если это организуют». Не прошло и недели, а Фьюри начал жалеть о срыве боя с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
01 февраля 13:35
15
Посмеялись над новостью о том, что Усик дебютирует в футболе? Посмотрите на парочку его голов и успокойтесь
Превью
Посмеялись над новостью о том, что Усик дебютирует в футболе? Посмотрите на парочку его голов и успокойтесь
Бокс Профессиональный бокс
30 января 20:02
Российские СМИ жалуются, что украинская фигуристка не общается с ними
Российские СМИ жалуются, что украинская фигуристка не общается с ними
Olympics Пекин-2022
31 января 15:58
10
Все новости