«Монако» уверенно переиграл «Лион» и вошел в топ-4 Лиги 1

Все голы пришлись на первый тайм

Фото - ФК Монако

В 23-м туре французской Лиги 1 «Монако» в родных стенах переиграл «Лион».

Все основные события пришлись на первый тайм. Жан Лукас и Бен-Йеддер позволили «монегаскам» уйти на перерыв с преимуществом в два мяча.

Как оказалось, счет не изменился до самого финального свистка. Несмотря на давление во второй 45-минутке, «ткачам» не удалось оформить даже гол престижа.

«Монако» сместил «Страсбур» с четвертой строчки в турнирной таблице. Конкурент свой матч тура проведет позже. «Лион» остался восьмым.

Лига 1, 23 тур

«Монако» – «Лион» 2:0

Голы: Жан Лукас, 2, Бен-Йеддер, 27

«Монако»: Нюбель, Агиляр, Марипан, Дисаси, Кайо Энрике, Желсон Мартинш (Вандерсон, 61), Диоп (Аклиуш, 88), Тчуамени, Жан Лукас (Матазо, 79), Бен-Йеддер, Фолланд (Фофана, 62).

«Лион»: Антони Лопеш, Гюсто (Февр, 46), Боатенг, Дюбуа, Лукеба, Энрике (Шерки, 46; Кеита, 90), Эмерсон, Тиаго Мендес (Ндомбеле, 46), Лукас Пакета (Барколя, 88), Какре, Дембеле.

Марипан – Дембеле, Боатенг