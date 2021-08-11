«Монако» уже проходил «Шахтер», но «горняки» добывали победу

Команды уже встречались в еврокубках

История

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В раунде плей-офф Лиги чемпионов «Шахтер» и «Монако» определят, кто будет участвовать в групповом этапе турнира. Ранее команды уже встречались в еврокубках.

В сезоне-79/80 «монегаски» прошли «горняков» в 1/32 Кубка UEFA. Соперники обменялись победами 2:1 и 2:0.

Домашнюю встречу «оранжево-черные» выиграли благодаря дублю Михаила Соколовского. Но гол Жана Пети на выезде стал одним из решающих в противостоянии.

Ранее стало известно, где «Шахтер» примет «Монако».

Кубок UEFA-79/80, 1/32 финала

«Шахтер» – «Монако» 2:1

Голы: Соколовский, 48, 71 – Пети, 80

«Шахтер»: Дегтерев, Варнавский, Горбунов, Кондратов, Пьяных, Рудаков, Роговский, Соколовский, Старухин, Федоренко (Дудинский, 29), В. Малый (Л. Малый, 58).

«Монако»: Эттори, Витали, Нино, Гардон, Курби, Кристоф, Дальже, Муазан, Оннис (Ноге, 59), Пети, Эмон.

Предупреждения: Старухин – Муазан

«Монако» – «Шахтер» 2:0

Голы: Оннис, 50, Дальже, 53

«Монако»: Эттори, Витали, Нино, Гардон, Курбис, Кристоф, Дальже, Муазан, Оннис, Пети (Ногуэс, 66), Эмон (Милла, 46).

«Шахтер»: Дегтерев, Варнавский, Звягинцев, Пьяных, Симонов, Рудаков, Роговский, Соколовский (Л. Малый, 60), Федоренко, Сафонов (В. Малый, 60), Старухин.

Предупреждение: Пьяных