«Монако» «всухую» проиграл «Лансу» перед ответным матчем с «Шахтером»
«Монако» «всухую» проиграл «Лансу» в матче 3-го тура французской Лиги 1. Поединок закончился со счетом 0:2.
После этой победы «Ланс» поднялся на 4-е место турнирной таблицы, имея 5 очков в активе (1 победа, 2 ничьи). «Монако» же идет на 16-м месте, имея всего 1 балл (2 поражения, 1 ничья).
Лига 1. 3-й тур
«Монако» – «Ланс» 0:2
Голы: Ганаго (51), Банза (90+5).
«Монако»: Нюбель, Агиляр (Сидибе, 84), Дисаси, Павлович, Кайо Энрике, Головин, Тчуамени (Желсон Мартинш, 63), Жан Лукас, Диоп (Фабрегас, 76), Бен-Йеддер (Фолланд, 63), Диатта (Боадю, 64).
«Ланс»: Лека, Клосс, Гради, Данзо, Медина, Мачадо (Франковски, 46), Какута (Айдара, 76; Бура, 90), Фофана, Дукуре, Сотока (Банза, 75), Ганаго (Каюзак, 65).
Предупреждения: Лека (61), Павлович (83).
Удаления: Дукуре (61), Головин (86)
Стоит отметить, что в следующую среду, 25-го августа, «Монако» сыграет второй матч квалификации Лиги чемпионов против донецкого «Шахтера». Первая встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «горняков».
Напомним, «Атлетико» взял в аренду голкипера «Монако».
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