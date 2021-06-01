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«Монпелье» получил нового тренера

Клуб хочет большего, чем восьмое место
Футбол Лига 1 (Франция)
22:35
«Монпелье» получил нового тренера
Оливье Далль'Ольо / фото - Teller Report

«Монпелье» объявил о назначении Оливье Далль'Ольо на пост главного тренера. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Далль'Ольо сменил Мишеля Тер-Закаряна, чей контракт истек, на посту главного тренера.

Ранее коуч тренировал «Дижон» и «Брест».

Минувший сезон «паладины» закончили на восьмом месте. Боссы клуба наедятся, что новый наставник поможет команде выйти в еврокубки.

Павел Харченко
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Теги

Монпелье (футбол)

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