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«Монпелье» получил нового тренера
Клуб хочет большего, чем восьмое место
22:35
Оливье Далль'Ольо / фото - Teller Report
«Монпелье» объявил о назначении Оливье Далль'Ольо на пост главного тренера. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Далль'Ольо сменил Мишеля Тер-Закаряна, чей контракт истек, на посту главного тренера.
Ранее коуч тренировал «Дижон» и «Брест».
Минувший сезон «паладины» закончили на восьмом месте. Боссы клуба наедятся, что новый наставник поможет команде выйти в еврокубки.
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