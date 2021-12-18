Монзуль: «Через 5-10 минут у болельщиков уже не о футболе мысли. Обсуждают, судит мужчина или женщина»
Украинский арбитр Катерина Монзуль в эфире программы «Вацко LIVE» вспомнила начало своей карьеры и высказалась о мнении, что женщинам не место в судействе.
Когда я начинала, это 2000 год, в принципе, женский арбитраж был диковинкой, если честно признаться. Это сейчас УАФ развивает женский футбол и арбитраж. Со стороны ассоциации есть большая поддержка женского футбола.
В те времена я судила юношеский футбол, районные и областные матчи, все шло шаг за шагом. У болельщиков свой темперамент, они приходят просто отдохнуть. Когда проходит 5–10 минут, то у них уже не о футболе мысли. Они начинают обсуждать: а кто ж там в поле судит, мужчина или женщина? Для них уже футбол неинтересен, разговоры идут о другом. В то время это была диковинка, это было только начало, и вызывало удивление у многих.
Слова о том, что женщины должны варить борщ, а не судить футбол? Я стараюсь на это не обращать внимания. Но разве женщина не должна заниматься хозяйством? Должна. Воспитывать детей – должна. Заниматься семьей – да.
Сексисткие фразы? В душе это обидно. Стараюсь со временем менять к этому отношение. Не пропускать через себя. Искренне скажу, что в глубине души мне обидно. И по-человечески это нормально, что у меня возникает какая-то обида.
Монзуль также назвала игрока «Динамо», с которым лучше не начинать общение.
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