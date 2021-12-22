Монзуль: «Через 5-10 минут у болельщиков уже не о футболе мысли. Обсуждают, судит мужчина или женщина»
Монзуль: «Читала, что пишут в интернете – чувствовала себя нехорошо»
Известнейшая украинская арбитр высказалась о критике
Екатерина Монзуль / Фото - Укринформ
Украинская арбитр Екатерина Монзуль поделилась в эфире YouTube-канала «Вацко Live» своим отношением ко критике.
Думаю, это зависит от того, как ты проводишь матч – если принимаешь правильные решения, всюду будет хорошее отношение. Ошибки везде воспринимаются негативно, создается давление.
Раньше читала, что пишут в интернете – начинала чувствовать себя нехорошо, плохое настроение. Потом решила, что после матчей буду анализировать свои правильные и неправильные действия, общалась с инспекторами. Где-то меня все равно находит, но я стараюсь ограничить.
Монзуль также назвала игрока «Динамо», с которым лучше не начинать общение.
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