Монзуль: «Читала, что пишут в интернете – чувствовала себя нехорошо»

Екатерина Монзуль / Фото - Укринформ

Украинская арбитр Екатерина Монзуль поделилась в эфире YouTube-канала «Вацко Live» своим отношением ко критике.

Раньше читала, что пишут в интернете – начинала чувствовать себя нехорошо, плохое настроение. Потом решила, что после матчей буду анализировать свои правильные и неправильные действия, общалась с инспекторами. Где-то меня все равно находит, но я стараюсь ограничить.