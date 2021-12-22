Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 3
Сейчас 3
Сегодня 15
Завтра 0
Развернуть Свернуть
Футбол (3 события из 5) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
21:45 Дженоа - Аталанта 0:0 Окончен
21:45 Ювентус - Кальяри 2:0 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
22:30 Севилья - Барселона 1:1 Окончен
Футбол (3 события из 4) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
19:30 Интер - Торино 1:0 2-й тайм
19:30 Рома - Сампдория 0:0 2-й тайм
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
20:00 Гранада - Атлетико 1:1 Окончен 1-й тайм
Футбол (15 событий из 19) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
22:00 Сент-Этьен - Нант -:- Запланирован
22:00 Бордо - Лилль -:- Запланирован
22:00 Лорьян - ПСЖ -:- Запланирован
22:00 Марсель - Реймс -:- Запланирован
22:00 Монпелье - Анже -:- Запланирован
22:00 Лион - Мец -:- Запланирован
22:00 Монако - Ренн -:- Запланирован
22:00 Ницца - Ланс -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
17:30 Венеция - Лацио 1:3 Окончен
19:30 Интер - Торино 1:0 2-й тайм
19:30 Рома - Сампдория 0:0 2-й тайм
21:45 Эмполи - Милан -:- Запланирован
21:45 Наполи - Специя -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
20:00 Гранада - Атлетико 1:1 Окончен 1-й тайм
22:30 Атлетик - Реал -:- Запланирован
нет важных матчей

Монзуль: «Читала, что пишут в интернете – чувствовала себя нехорошо»

Известнейшая украинская арбитр высказалась о критике
Футбол Украинская Премьер-лига
17:03
Монзуль: «Читала, что пишут в интернете – чувствовала себя нехорошо»
Екатерина Монзуль / Фото - Укринформ

Украинская арбитр Екатерина Монзуль поделилась в эфире YouTube-канала «Вацко Live» своим отношением ко критике.

Думаю, это зависит от того, как ты проводишь матч – если принимаешь правильные решения, всюду будет хорошее отношение. Ошибки везде воспринимаются негативно, создается давление.

Раньше читала, что пишут в интернете – начинала чувствовать себя нехорошо, плохое настроение. Потом решила, что после матчей буду анализировать свои правильные и неправильные действия, общалась с инспекторами. Где-то меня все равно находит, но я стараюсь ограничить.

Монзуль также назвала игрока «Динамо», с которым лучше не начинать общение.

Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Катерина Монзуль

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Монзуль: «Через 5-10 минут у болельщиков уже не о футболе мысли. Обсуждают, судит мужчина или женщина»
Монзуль: «Через 5-10 минут у болельщиков уже не о футболе мысли. Обсуждают, судит мужчина или женщина»
Футбол Украинская Премьер-лига
18 декабря 08:37
Монзуль назвала игрока «Динамо», с которым лучше не начинать общение
Монзуль назвала игрока «Динамо», с которым лучше не начинать общение
Футбол Украинская Премьер-лига
17 декабря 20:07
Вербич – о судействе Монзуль: «Говорить не буду – сами все видели»
Вербич – о судействе Монзуль: «Говорить не буду – сами все видели»
Футбол Украинская Премьер-лига
05 декабря 16:59
Монзуль с VAR будет работать на матче «Динамо» в 17-м туре УПЛ
Монзуль с VAR будет работать на матче «Динамо» в 17-м туре УПЛ
Футбол Украинская Премьер-лига
03 декабря 14:49

Новости: Футбол

Лидер центра поля «Александрии» может обойтись без операции
Лидер центра поля «Александрии» может обойтись без операции
Украинская Премьер-лига
20:26
Нынешний тренер сборной Армении будет руководить командой в матчах против Украины
Нынешний тренер сборной Армении будет руководить командой в матчах против Украины
Сборная Украины
20:03
Почеттино высказался о положении Икарди в ПСЖ на фоне слухов об уходе аргентинца
Почеттино высказался о положении Икарди в ПСЖ на фоне слухов об уходе аргентинца
Лига 1 (Франция)
19:59
Экс-игрок сборной Украины, который выступал в России: «Крым – наш»
Экс-игрок сборной Украины, который выступал в России: «Крым – наш»
Украинская Премьер-лига
19:54
Калитвинцев может перейти в команду, где тренирует его отец
Калитвинцев может перейти в команду, где тренирует его отец
Украинская Премьер-лига
19:47
Шевчук: «Я говорил с Суркисом по поводу возможного появления игроков «Динамо» в «Вересе»
Шевчук: «Я говорил с Суркисом по поводу возможного появления игроков «Динамо» в «Вересе»
Украинская Премьер-лига
19:39
Беседин рассказал, сможет ли участвовать в сборах «Динамо»
Беседин рассказал, сможет ли участвовать в сборах «Динамо»
Украинская Премьер-лига
19:39
Тухель: «Мы не можем заставлять людей вакцинироваться»
Тухель: «Мы не можем заставлять людей вакцинироваться»
Премьер-Лига (Англия)
19:33
Президент «Десны» поставил амбициозную цель на чемпионат, несмотря на отход лидеров
Президент «Десны» поставил амбициозную цель на чемпионат, несмотря на отход лидеров
Украинская Премьер-лига
19:21
Все новости

Популярные новости

«Он нас просто заткнул». Джошуа наконец принял окончательное решение касательно реванша с Усиком
Тема дня
«Он нас просто заткнул». Джошуа наконец принял окончательное решение касательно реванша с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
21 декабря 14:36
5
Ломаченко отстранен от бокса
Ломаченко отстранен от бокса
Бокс Профессиональный бокс
17 декабря 12:42
15
Россиянин Чаниев об Украине: «Я просто был в шоке. Я не ожидал такого»
Россиянин Чаниев об Украине: «Я просто был в шоке. Я не ожидал такого»
Бокс Профессиональный бокс
20 декабря 23:10
52
Виталий Кличко ответил, является ли Александр Усик «ватником»
Виталий Кличко ответил, является ли Александр Усик «ватником»
Бокс Профессиональный бокс
19 декабря 20:50
21
Нокаут получился устрашающим. Боксера Роя Джонса с рекордом 19-0 пять раз отправили на пол
Нокаут получился устрашающим. Боксера Роя Джонса с рекордом 19-0 пять раз отправили на пол
Бокс Профессиональный бокс
15 декабря 23:21
Считает украинцев и россиян братьями, рассмеялся на вопрос «чей Крым?» Кто вызывается финансировать бой Усик – Джошуа в Киеве
Тема дня
Считает украинцев и россиян братьями, рассмеялся на вопрос «чей Крым?» Кто вызывается финансировать бой Усик – Джошуа в Киеве
Бокс Профессиональный бокс
15 декабря 20:18
2
Все новости