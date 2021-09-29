Монзуль и Балакин назначены на матчи еврокубка

Украинские бригады арбитров обслужат встречи в Дании и Австрии

Екатерина Монзуль / Фото - УАФ

Украинские бригады арбитров обслужат матчи второго тура группового этапа Лиги конференций. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Так, главной судьей встречи между «Копенгагеном» и «Линкольном Ред Импс» станет Екатерина Монзуль. На линиях ей будут помогать Марина Стрелецкая и Светлана Грушко. Четвертый рефери – Ярослав Козык.

На матч ЛАСК – «Маккаби» Тель-Авив назначение получила бригада во главе с Николаем Балакиным. Его ассистенты – Владимир Володин и Сергей Приступа. Четвертый арбитр – Александр Дердо.

Ранее Монзуль обслуживала матч отбора на чемпионат мира-2022.