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Монзуль и Балакин назначены на матчи еврокубка

Украинские бригады арбитров обслужат встречи в Дании и Австрии
Футбол Лига конференций UEFA
29 сентября 13:46
Монзуль и Балакин назначены на матчи еврокубка
Екатерина Монзуль / Фото - УАФ

Украинские бригады арбитров обслужат матчи второго тура группового этапа Лиги конференций. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Так, главной судьей встречи между «Копенгагеном» и «Линкольном Ред Импс» станет Екатерина Монзуль. На линиях ей будут помогать Марина Стрелецкая и Светлана Грушко. Четвертый рефери – Ярослав Козык.

На матч ЛАСК – «Маккаби» Тель-Авив назначение получила бригада во главе с Николаем Балакиным. Его ассистенты – Владимир Володин и Сергей Приступа. Четвертый арбитр – Александр Дердо.

Ранее Монзуль обслуживала матч отбора на чемпионат мира-2022.

Сергей Стаднюк
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Теги

Катерина Монзуль Николай Балакин

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