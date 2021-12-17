Монзуль назвала игрока «Динамо», с которым лучше не начинать общение

В сети длительное время шутили о романе рефери с другим «динамовцем»

Екатерина Монзуль / фото - Eurosport

Украинский рефери Екатерина Монзуль высказалась о работе в УПЛ.

Вербич – проблемный игрок?

«Для меня – нет. Бывает много разговоров, но я не чувствовала агрессию с его стороны. Есть агрессивные игроки, а он просто общается».

Как вы относитесь к мемным историям о ваших с Вербичем отношениях на футбольном поле?

«Ничего нет. С улыбкой. Лучше пусть об этом говорят, чем о каких-то негативных моментах».

Кто самый проблемный игрок в УПЛ?

«Я воздержусь от комментариев. Если я скажу, то будет обида от этих игроков. Но парочка таких есть».

Гармаш – проблемный игрок?

«С ним лучше не начинать общение. Но он сильно изменился сейчас, стал сдержанным. Возможно руководители повлияли на него. Он раньше был более эмоциональным».

Длительное время в сети ходили шутки о романе Монзуль и Вербича. Оба реагировали на эти комментарии с юмором.

Тем более, у словенца уже есть избранница, которая недавно поделилась очень откровенной фотосессией.