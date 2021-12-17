Вербич – о судействе Монзуль: «Говорить не буду – сами все видели»
Монзуль назвала игрока «Динамо», с которым лучше не начинать общение
В сети длительное время шутили о романе рефери с другим «динамовцем»
Екатерина Монзуль / фото - Eurosport
Украинский рефери Екатерина Монзуль высказалась о работе в УПЛ.
Вербич – проблемный игрок?
«Для меня – нет. Бывает много разговоров, но я не чувствовала агрессию с его стороны. Есть агрессивные игроки, а он просто общается».
Как вы относитесь к мемным историям о ваших с Вербичем отношениях на футбольном поле?
«Ничего нет. С улыбкой. Лучше пусть об этом говорят, чем о каких-то негативных моментах».
Кто самый проблемный игрок в УПЛ?
«Я воздержусь от комментариев. Если я скажу, то будет обида от этих игроков. Но парочка таких есть».
Гармаш – проблемный игрок?
«С ним лучше не начинать общение. Но он сильно изменился сейчас, стал сдержанным. Возможно руководители повлияли на него. Он раньше был более эмоциональным».
Длительное время в сети ходили шутки о романе Монзуль и Вербича. Оба реагировали на эти комментарии с юмором.
Тем более, у словенца уже есть избранница, которая недавно поделилась очень откровенной фотосессией.
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