Монзуль: «Очень люблю смотреть футбол с раками и таранькой»

Екатерина Монзуль / Фото - FootBoom

Украинский арбитр Екатерина Монзуль рассказалав эфире программы «Вацко LIVE» о своих традициях просмотра футбола.

Когда какая-то ответственная игра, собираемся вместе такой душевной компанией. У каждого свое – у кого лимонад, чипсы или раки. Вот у меня слабость – раки и таранька. Я обожаю просто, очень это люблю. Морепродукты могу кушать на завтрак, обед и ужин.

И мы собираемся в семейном кругу – с наслаждением, с эмоциями болеем, смотрим футбол. Особенно, когда играет сборная Украины – полная поддержка и много эмоций.