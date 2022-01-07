Монзуль: «Через 5-10 минут у болельщиков уже не о футболе мысли. Обсуждают, судит мужчина или женщина»
Монзуль: «Очень люблю смотреть футбол с раками и таранькой»
Украинская арбитр порой превращается в обычного болельщика
07 января 09:41
Екатерина Монзуль / Фото - FootBoom
Украинский арбитр Екатерина Монзуль рассказалав эфире программы «Вацко LIVE» о своих традициях просмотра футбола.
Вот у меня три племянника, и когда они были маленькими, я была инициатором, собирала компанию с ними посмотреть футбол. Но они сейчас уже выросли, они собираются и приглашают меня на просмотр футбола. Так что я смеюсь, что уже вырастила компанию болельщиков.
Когда какая-то ответственная игра, собираемся вместе такой душевной компанией. У каждого свое – у кого лимонад, чипсы или раки. Вот у меня слабость – раки и таранька. Я обожаю просто, очень это люблю. Морепродукты могу кушать на завтрак, обед и ужин.
И мы собираемся в семейном кругу – с наслаждением, с эмоциями болеем, смотрим футбол. Особенно, когда играет сборная Украины – полная поддержка и много эмоций.
Монзуль также вспомнила начало своей карьеры и высказалась о мнении, что женщинам не место в судействе.
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