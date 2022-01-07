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Монзуль: «Очень люблю смотреть футбол с раками и таранькой»

Украинская арбитр порой превращается в обычного болельщика
Футбол Украинская Премьер-лига
07 января 09:41
Монзуль: «Очень люблю смотреть футбол с раками и таранькой»
Екатерина Монзуль / Фото - FootBoom

Украинский арбитр Екатерина Монзуль рассказалав эфире программы «Вацко LIVE» о своих традициях просмотра футбола.

Вот у меня три племянника, и когда они были маленькими, я была инициатором, собирала компанию с ними посмотреть футбол. Но они сейчас уже выросли, они собираются и приглашают меня на просмотр футбола. Так что я смеюсь, что уже вырастила компанию болельщиков.

Когда какая-то ответственная игра, собираемся вместе такой душевной компанией. У каждого свое – у кого лимонад, чипсы или раки. Вот у меня слабость – раки и таранька. Я обожаю просто, очень это люблю. Морепродукты могу кушать на завтрак, обед и ужин.

И мы собираемся в семейном кругу – с наслаждением, с эмоциями болеем, смотрим футбол. Особенно, когда играет сборная Украины – полная поддержка и много эмоций.

Монзуль также вспомнила начало своей карьеры и высказалась о мнении, что женщинам не место в судействе.

Сергей Стаднюк
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Катерина Монзуль

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