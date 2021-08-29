Монзуль снова в деле. Марлон схлопотал две желтые карточки уже в первые 15 минут матча с «Минаем»

Защитник оставил команду в меньшинстве в самом начале встречи

Екатерина Монзуль / фото - FootBoom В матче шестого тура УПЛ «Минай» в Ужгороде принимает донецкий «Шахтер». Уже на 15 минуте встречи гости остались в меньшинстве после удаления защитника «горняков» Марлона. Бразилец сначала получил желтую карточку за отмашку – по лицу получил Евгений Селезнев, а после толчка соперника игрок увидел перед собой сначала второй «горчичник», а потом уже и красную карточку. Арбитром этой встречи назначили Екатерину Монзуль. Ранее она уже выдала две желтые подряд футболисту «Днепра-1» Александру Пихаленку за использование ненормативной лексики. Напомним, экс-игрок сборной Украины оценил шансы «Динамо» и «Шахтера» в ЛЧ.

Павел Харченко