Экс-игрок сборной Украины оценил шансы «Динамо» и «Шахтера» в ЛЧ
Монзуль снова в деле. Марлон схлопотал две желтые карточки уже в первые 15 минут матча с «Минаем»
Защитник оставил команду в меньшинстве в самом начале встречи
Екатерина Монзуль / фото - FootBoom
В матче шестого тура УПЛ «Минай» в Ужгороде принимает донецкий «Шахтер». Уже на 15 минуте встречи гости остались в меньшинстве после удаления защитника «горняков» Марлона.
Бразилец сначала получил желтую карточку за отмашку – по лицу получил Евгений Селезнев, а после толчка соперника игрок увидел перед собой сначала второй «горчичник», а потом уже и красную карточку.
Арбитром этой встречи назначили Екатерину Монзуль. Ранее она уже выдала две желтые подряд футболисту «Днепра-1» Александру Пихаленку за использование ненормативной лексики.
Напомним, экс-игрок сборной Украины оценил шансы «Динамо» и «Шахтера» в ЛЧ.
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