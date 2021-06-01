Мораес: «Чувствую себя украинцем»

Жуниор Мораес / фото - dynamo.kiev

Нападающий «Шахтера» Жуниор Мораес рассказал о своих чувствах к Украине, сообщает sport.ua.

С натурализацией был непростой момент, когда Украина могла потерять очки из-за протеста, но все сложилось хорошо.

Меня очень хорошо приняли в сборной, хотя я переживал о том, как все будет. Но ребята из «Динамо», «Шахтера» и других команд очень хорошо приняли, поздравили.

Это было очень важно для меня. Однажды мне будет сложно уехать из Украины».