Яремчук приступил к тренировкам в сборной Украины
Мораес: «Чувствую себя украинцем»
Форвард сильно привязался к Украине
Жуниор Мораес / фото - dynamo.kiev
Нападающий «Шахтера» Жуниор Мораес рассказал о своих чувствах к Украине, сообщает sport.ua.
«Мне кажется, у меня красивая история в Украине. С разным, но хорошим опытом. Я начинал в той команде, которая не была среди лидеров («Металлург» Донецк). И там нужно было себя хорошо показать, чтобы добраться на нынешний уровень. Украина мне многое дала. Я себя чувствую украинцем и живу как украинец.
С натурализацией был непростой момент, когда Украина могла потерять очки из-за протеста, но все сложилось хорошо.
Меня очень хорошо приняли в сборной, хотя я переживал о том, как все будет. Но ребята из «Динамо», «Шахтера» и других команд очень хорошо приняли, поздравили.
Это было очень важно для меня. Однажды мне будет сложно уехать из Украины».
В минувшем сезоне форвард провел за «Шахтер» 25 матчей и записал на свой счет 10 голевых действий.
Евро-2020 футболист пропустит из-за повреждения.
Напомним, ранее Шевченко рассказал, с кем бы не хотел встретиться на Евро.
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