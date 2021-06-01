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Мораес: «Чувствую себя украинцем»

Форвард сильно привязался к Украине
Футбол Украинская Премьер-лига
18:22
Мораес: «Чувствую себя украинцем»
Жуниор Мораес / фото - dynamo.kiev

Нападающий «Шахтера» Жуниор Мораес рассказал о своих чувствах к Украине, сообщает sport.ua.

«Мне кажется, у меня красивая история в Украине. С разным, но хорошим опытом. Я начинал в той команде, которая не была среди лидеров («Металлург» Донецк). И там нужно было себя хорошо показать, чтобы добраться на нынешний уровень. Украина мне многое дала. Я себя чувствую украинцем и живу как украинец.

С натурализацией был непростой момент, когда Украина могла потерять очки из-за протеста, но все сложилось хорошо.

Меня очень хорошо приняли в сборной, хотя я переживал о том, как все будет. Но ребята из «Динамо», «Шахтера» и других команд очень хорошо приняли, поздравили.

Это было очень важно для меня. Однажды мне будет сложно уехать из Украины».

В минувшем сезоне форвард провел за «Шахтер» 25 матчей и записал на свой счет 10 голевых действий.

Евро-2020 футболист пропустит из-за повреждения.

Напомним, ранее Шевченко рассказал, с кем бы не хотел встретиться на Евро.

Павел Харченко
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Теги

Жуниор Мораес Шахтер Донецк

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