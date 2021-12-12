Мораес: «Этот день войдет в историю моей жизни»

Жуниор Мораес / Фото: ФК Шахтер

Нападающий «Шахтера» Жуниор Мораес в своем Instagram прокомментировал возвращение на поле после травмы и победный гол в матче с «Александрией» (2:1).

У моей травмы был протокол возвращения сроком в один год, я не согласился с этим и задался целью вернуться как можно лучше и как можно скорее.

С первого дня после операции я думал, каким будет мое возвращение, это всегда давало мне силы, и в самые трудные моменты я тренировался по четыре раза в день: в 6 утра, в 11 и 16 часов, и я все еще проходил лечение в 20:00, даже в те дни, когда я потерял дух и желание тренироваться или проходить курс лечения, я не сдавался, потому что моя цель была очень ясна.

Вернуться всего за семь месяцев и за первые две минуты игры, вернуться в игру было волшебно, это было особенно и невероятно, но не взялось из ниоткуда, поскольку, когда мне нужно было остановиться, я уже видел этот момент.

Сейчас я могу только поблагодарить Бога, всех своих товарищей по команде и весь клуб, которые верили в меня, и что я смог им помочь, если бы не вы, меня бы сегодня не было. Теперь это официально, я вернулся!».