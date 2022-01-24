Судаков: «Не жалею, что нахожусь в «Шахтере»
Мораес: «Мы уже понимаем, чего от нас требует Де Дзерби»
Команда стартовала на зимнем сборе с разгрома
Жуниор Мораес / фото - ФК Шахтер
Нападающий «Шахтера» Жуниор Мораес прокомментировал победу над «Вольфсбергом» (4:1) в первом контрольном матче на зимнем сборе в Турции:
«Мы счастливы. Это первая игра на сборах, и очень важно начать с победы. «Шахтер» всегда пытается это делать».
Какой была установка Роберто Де Дзерби на матч и удалось ли ее выполнить?
«Так как поединок первый, много времени уделялось тактике и позиционированию. Мы очень много тренируемся и уже прекрасно понимаем, какой стиль игры от нас требует Мистер».
В 2019 году ты также забил гол «Вольфсбергу», а сегодня записал себе в актив дубль. В приоритете результат или отработка игровых аспектов?
«Несомненно, нужно отрабатывать некоторые игровые моменты, чтобы в них прибавить. Но мы – «Шахтер», так что думаем о победе в любом матче».
Как оценишь свои кондиции, приближаешься к оптимальной форме?
«В физическом состоянии еще предстоит во многом прибавить. Я немало работал в отпуске и сейчас тружусь очень усердно, потихоньку возвращаясь в свое нормальное состояние и радуясь результатам».