Мораес: «Мы уже понимаем, чего от нас требует Де Дзерби»

Команда стартовала на зимнем сборе с разгрома

Жуниор Мораес / фото - ФК Шахтер

Нападающий «Шахтера» Жуниор Мораес прокомментировал победу над «Вольфсбергом» (4:1) в первом контрольном матче на зимнем сборе в Турции:

«Мы счастливы. Это первая игра на сборах, и очень важно начать с победы. «Шахтер» всегда пытается это делать».

Какой была установка Роберто Де Дзерби на матч и удалось ли ее выполнить?

«Так как поединок первый, много времени уделялось тактике и позиционированию. Мы очень много тренируемся и уже прекрасно понимаем, какой стиль игры от нас требует Мистер».

В 2019 году ты также забил гол «Вольфсбергу», а сегодня записал себе в актив дубль. В приоритете результат или отработка игровых аспектов?

«Несомненно, нужно отрабатывать некоторые игровые моменты, чтобы в них прибавить. Но мы – «Шахтер», так что думаем о победе в любом матче».

Как оценишь свои кондиции, приближаешься к оптимальной форме?

«В физическом состоянии еще предстоит во многом прибавить. Я немало работал в отпуске и сейчас тружусь очень усердно, потихоньку возвращаясь в свое нормальное состояние и радуясь результатам».

Ранее Мораес высказался о политической ситуации в Украине.