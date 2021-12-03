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Мораес не сыграет против «Львова», несмотря на возвращение в общую группу

В заявке «Шахтера» лишь один нападающий
Футбол Украинская Премьер-лига
11:39
Мораес не сыграет против «Львова», несмотря на возвращение в общую группу
Жуниор Мораес / Фото - ФК Шахтер

В матче 17-го тура украинской Премьер-лиги «Шахтер» на НСК «Олимпийский» примет «Львов». Встреча состоится уже сегодня, 3 декабря.

Отметим, что за несколько дней до игры в общую группу вернулся нападающий «горняков» Жуниор Мораес. Тем не менее, футболист игру пропустит. В заявке команды числится лишь один форвард – Даниил Сикан.

Вратари: Шевченко, Пятов, Трубин

Защитники: Додо, Кривцов, Марлон, Матвиенко, Конопля, Корниенко, Бондарь

Полузащитники: Степаненко, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Бондаренко, Соломон, Мудрик, Судаков, Педриньо, Коноплянка

Нападающий: Сикан

За игрой чемпионата Украины можно будет следить на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча «Шахтер» – «Львов». Начало – в 17:00.

Источник: shakhtar.com Сергей Стаднюк
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Теги

Шахтер Донецк Жуниор Мораес ФК Львов

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